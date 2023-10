Plusieurs absents de marque pour Newcastle face au PSG ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Newcastle en Ligue des Champions. Les Magpies devront faire sans plusieurs joueurs importants.

Après son succès contre le Borussia Dortmund (2-0), le PSG se déplace demain soir sur la pelouse de Saint-James Park pour y défier Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Marco Asensio, blessés de longue date, Lee Kang-In, actuellement aux Jeux Asiatiques, Cher Ndour, Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa, absents de la liste de la C1, ne sont pas du voyage en Angleterre. Du côté des Magpies, ce n’est pas la même chose.

Trois forfaits actés

Pour affronter le PSG, le club de Premier League devra se passer de Joe Willock, blessé depuis le début de la saison, Harvey Barnes et Sven Botman, rapporte l’Equipe dans son édition du jour. Entré en jeu et sortie blessé quatre minutes plus tard ce week-end contre Burnley, Joelinton est aussi incertain pour cette rencontre, tout comme Callum Wilson, touché aux ischio-jambiers et qui avait manqué le match de ce week-end. Bruno Guimaraes, dont la cheville le fait souffrir, devrait tout de même pouvoir tenir sa place. Malgré ces coups durs, les joueurs de Newcastle veulent s’appuyer sur leur public. « Ce sera très animé. Les Parisiens ne savent pas ce qui les attendent, lance Sean Longstaff dans des propos relayés par le quotidien sportif. L’ambiance sera comme celle qui avait accompagné notre demi-finale retour de Coupe de la Ligue (contre Southampton en janvier 2023) mais dans une version stéroïdée.«