Plusieurs blessés à Dortmund à six jours du PSG

Dans six jours, le PSG se déplace sur la pelouse de Dortmund pour aller chercher sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Hier, quatre joueurs allemands sont sortis blessés.

Dans moins d’une semaine, le PSG se déplace sur la pelouse de Dortmund dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Deuxième de son groupe, le club de la capitale a son destin en main pour la qualification en huitièmes de finale de la compétition. En cas de succès en Allemagne, les Parisiens s’offriront la tête de leur groupe. Pour cette rencontre capitale, le PSG pourrait avoir deux renforts de poids, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, qui ont participé à quasiment tout l’entraînement collectif hier. Une bonne nouvelle sachant que Luis Enrique pourrait devoir se passer Fabian Ruiz, victime d’une luxation de l’épaule, sans fracture, contre Le Havre le week-end dernier. Du côté du Borussia Dortmund, il pourrait également y avoir des absents.

A voir aussi : LdC : Emre Can également suspendu pour BVB / PSG

Quatre joueurs sortis blessés

Hier soir, lors du choc des huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne, le Borussia Dortmund s’est incliné contre Stuttgart (2-0). Pour cette rencontre, à une semaine de l’affrontement du PSG, Edin Terzic, le coach allemand, avait décidé de faire tourner son effectif en laissant sur le banc, au coup d’envoi, Marco Reus, Ramy Bensebaini, Julian Brandt et Niclas Füllkrug. En plus de la défaite, le Borussia Dortmund a vu quatre de ses joueurs sortir blessés lors de cette rencontre. Touché à l’épaule, Youssoufa Mokoko a dû quitter ses partenaires dès la 25e minute de jeu. Touché au mollet, Marcel Sabitzer a quitté le terrain à la mi-temps, tout comme Marius Wolf, touché à la cheville. Enfin, Julian Ryerson, mal retombé après un duel aérien, hurlait de douleur en se tenant le genou droit en toute fin de match (94e). On ne sait pas encore si ces quatre joueurs sont forfaits pour la réception du PSG. Des nouvelles arriveront très certainement dans les prochains jours. Pour rappel, Emre Can, suspendu, ne sera pas du match contre les Rouge & Bleu.