Pochettino : « C’est la responsabilité d’un coach de prendre les meilleures décisions pour l’équipe et les joueurs »

À part un accroc face à Bruges où le PSG a concédé un match nul avec une prestation plus que mitigée, les hommes de Mauricio Pochettino réalisent un début de saison parfait avec six victoires de rang en Ligue 1. Le programme des Rouge et Bleu reste chargé puisqu’un déplacement sur la pelouse du FC Metz est prévu ce mercredi à une semaine du choc contre Manchester City en Ligue des Champions. À l’aube de cette semaine importante, le technicien argentin à délivrer quelques mots sur les ondes de France Bleu Paris. Morceaux choisis.

Le retour des supporters

C’était une période très difficile avec le Covid-19. Maintenant, tout va beaucoup mieux. Avec aussi le retour des supporters dans le stade. Le football, c’est avec les supporters. Cela change tout. L’atmosphère et l’ambiance… Le public peut faire la différence. Ce match face à Lyon, avec les supporters c’est plus simple pour revenir. L’adversaire sent la pression.

La gestion de l’effectif

Ce n’est pas facile de coordonner autant de joueurs avec une telle différence de préparation. Les joueurs doivent se connaitre aussi, mais pas uniquement à l’entraînement, mais aussi au sein de la compétition. On n’a pas vraiment de temps pour travailler, la compétition est donc très importante. C’est important de comprendre que chaque joueur est différent. Il faut comprendre chaque joueur. Il y a aussi des états de forme dans une année. Il y a des hauts et des bas. Il faut donner de l’importance à chaque joueur tout au long de la saison. J’espère que chaque joueur se sentira important. (…) Il faut s’adapter avec des joueurs qui viennent d’arriver. On doit trouver la meilleure formule pour atteindre les objectifs.

La gestion des jeunes

Ce n’est pas facile pour eux de trouver la place. Nous sommes 35 joueurs… Avec autant de joueurs, ce n’est pas simple de s’intégrer. Il leur faut du temps. Ils sont très jeunes : 17 ans, 18 ans ou 19 ans c’est trop jeune. Il leur faut de la patience et apprendre. À Tottenham, l’équipe était plus réduite donc c’était plus simple de les intégrer.

Le 3-5-2 ?

C’est une option que l’on n’a pas utilisé jusque-là. Dans d’autres clubs on l’a utilisé. Mais, avec ces joueurs, c’est une option qu’on peut envisager.

Un apprentissage d’entraîner de tels joueurs ?

On apprend toujours de tous. Il faut être ouvert à l’apprentissage, l’apprentissage est continu et constant. C’est vrai que j’ai eu la chance de côtoyer de grands joueurs durant ma carrière. Une différence de discours avec les stars ? Il y a un discours général, puis une approche et une relation qui peuvent être différentes parce qu’ils sont tous différents.

La sortie de Messi face à Lyon

C’est un compétiteur, un champion, un gagneur. Comme d’autres joueurs, il aime être sur le terrain et n’aime pas sortir. C’est la responsabilité d’un entraîneur de prendre les meilleures décisions pour l’équipe et pour les joueurs. Il n’y a aucun doute que Léo est l’un des meilleurs joueurs du monde et de l’histoire, il n’y a aucun problème.

Le début de saison

Oui je suis très content de ce début de championnat avec ces six victoires en six matches. On sait que l’objectif principal est la Ligue des Champions et ce bon début va nous aider.

Un retourà Tottenham l’été dernier ?

J’ai déjà expliqué, dans le football il y a beaucoup de rumeurs. Je n’ai pas senti qu’il fallait démentir. Moi j’étais sous contrat et si des clubs étaient intéressés, il fallait négocier avec le PSG. Avec Nasser et Léo, on a travaillé très étroitement pendant la trêve pour construire la meilleure équipe possible.