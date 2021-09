Lucas, 11 ans et supporter parisien, blessé lors de PSG-Lyon

Dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé dimanche soir face à Lyon au Parc des Princes (2-1). En réceptionnant un centre millimétré de Kylian Mbappé, Mauro Icardi a libéré les siens d’une tête à bout portant. La soirée s’est idéalement terminée pour le PSG, en tout cas sur le terrain. En effet, pendant la rencontre, un acte est totalement passé inaperçu. Selon Le Parisien, un supporter est reparti du match blessé au visage.

Lucas, 11 ans et jeune supporter parisien, a fini sa soirée à l’infirmerie du stade. Il a en effet reçu un siège lancé par un supporter lyonnais sur le dessus du crâne. Accompagné de son père au coeur de la tribune Paris, il était proche de la zone dédiée aux Ultras de l’OL. Ce fut donc une première compliquée pour Lucas, qui rêvait depuis quelques mois d’assister à un match du PSG.

Le PSG va l’inviter à un prochain match

C’est en début de seconde période, lors de l’égalisation de Neymar sur pénalty (65′), que le siège est arrivé sur la tête de Lucas. Sa mère est évidemment en colère et étonnée qu’un tel acte puisse arriver. Le jeune supporter a tout de même pu assister aux cinq dernières minutes du match. Il a donc pu observer le but victorieux de Mauro Icardi dans les derniers instants. Après la rencontre, le PSG a pris la décision de contacter les parents et d’inviter la famille à suivre un match dans le carré VIP du stade.