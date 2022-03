Pochettino : « Mobiliser tout le monde pour aller de l’avant »

Le PSG se déplace demain sur la pelouse du Stade Louis II pour y affronter l’AS Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Le technicien argentin a évoqué l’état de santé du groupe, Lionel Messi, Marquinhos, l’élimination contre le Real…Extraits choisis.

Les applaudissements du Parc envers Mbappé

« J’ai parlé avec Kylian sur plein de sujets mais pas par rapport à son avenir, ni les applaudissements du Parc des Princes.«

Messi et Neymar remis des sifflets contre eux ?

« Il y a eu de la tristesse vu ce qu’on a vécu. C’est un sentiment qui habite les joueurs. Tout le monde est affecté pour cette déception. Dans le football, on doit continuer à être compétitif. On se doit de marquer les objectifs, comme gagner le championnat et donner au club un nouveau titre. Il faut mobiliser tout le monde pour aller de l’avant.«

Le leadership de Marquinhos

« La mauvaise performance de Marquinhos face au Real ?On ne doit pas signaler un individu. Ce qu’il s’est passé est collectif. S’il y a un responsable, c’est l’entraîneur. Marquinhos est quelqu’un qui est au club depuis des années. Il a gagné sa réputation par rapport à ses performances. C’est un leader, il montre l’exemple par son engagement quotidien. Je ne pense pas qu’on peut juger une personne sur ce qu’il s’est passé dans les dernières minutes.«

L’hostilité du Parc des Princes

« Je préfère toujours évoluer au Parc des Princes avec nos supporters.«

Son état d’esprit après le Real et son avenir

« C’était un coup dur. Ça prendra du temps pour retrouver un sommeil et comportement normal. Pour mon avenir, je pense à aujourd’hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu’il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire.«

Pas le Wijnaldum de Liverpool

« Les contextes ne sont pas toujours les mêmes. Son implication est totale. On pourrait discuter des performances, mais on parlait hier d’adaptation. Il y a une question de temps et de complémentarité. Ce sont des éléments importants.«

Qu’est ce que le PSG doit faire pour aller loin en Champions League ?

« Quand on analyse les dernières années, on voit que le club en pleine pandémie est arrivé en finale lors du final 8. L’année dernière, le club est arrivé en demi-finale dans des conditions normales en éliminant le Barça et le Bayern. Cette année on n’a pas réussi. Il y a la déception car c’est l’objectif du club depuis des années. On veut donner au club et aux fans le titre qu’ils cherchent. Entre-temps, il y a le 10e titre de champion de France qui est important. L’analyse à faire sera faite à l’issue de la saison. On verra ce qu’il faut faire pour aller chercher ce titre.«

Son envie de continuer au PSG

« Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C’est une question aussi de s’asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu’il y a à l’avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club. C’est vrai qu’après plus d’un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés.«