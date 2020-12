En situation de blocage à l’Inter après moins d’une année de contrat, Christian Eriksen est plus que jamais sur le départ de Milan. Antonio Conte n’a offert que 373 minutes de jeu au Danois cette saison. Giuseppe Marotta doit trouver une solution pour le milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2024. Un retour en Premier League ? Un deal avec le PSG de Leonardo ? Sky Sport, en Italie, fait le point. “Un retour en Angleterre? C’est l’une des idées. Ce qui semble certain, c’est qu’il quittera l’Inter en janvier. Du côté du PSG il ne manque que l’officialisation de l’arrivée de Pochettino. L’Argentin a déjà entraîné Eriksen à Tottenham, avec succès. On peut penser que le PSG est sur Eriksen. Mais les dernières nouvelles nous disent que Pochettino n’a pas demandé explicitement Eriksen. Si les dirigeants du PSG veulent prendre ce chemin, évidemment que Pochettino l’accueillera avec plaisir et l’entraînera de nouveau. Mais il n’y a pas de pression du coach argentin dans ce sens. À ce stade, l’Angleterre est donc plus qu’une possibilité.”