En fin de contrat en juin prochain, le PSG n’a pas perdu espoir de prolonger Kylian Mbappé. Et pour cause, le numéro 7 francilien s’illustre une fois de plus comme le véritable homme fort de cette équipe rouge et bleu. Et pour le conserver, le board parisien serait prêt à toutes les folies avec une offre colossale révélée par nos confrères du Parisien : des émoluments nets à hauteur de 50 millions d’euros annuels, plus une prime à la signature estimée à 100 millions d’euros.

Une proposition XXL sur laquelle est revenu Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris ce mercredi : « Le PSG aurait donc proposé un contrat de deux ans à Kylian Mbappé avec un salaire net de 50 millions d’euros par saison ainsi qu’une prime à la signature de 100 millions d’euros.Kylian Mbappé a toujours dit que l’argent n’entrait pas en ligne de compte dans son choix, mais quand on voit ces chiffres, on se dit tout de même qu’il y a de quoi grandement réfléchir. S’il signe au Real Madrid, il touchera également un très bon salaire. Je pense qu’au 9 mars au soir, il aura pris sa décision, s’il ne l’a pas encore prise. Si le PSG élimine le Real Madrid, cela pourrait faire pencher la balance en faveur du PSG. »