1800 supporters du PSG attendus à Madrid

Dominant de la tête et des épaules lors de la première manche dans son antre du Parc des Princes, le PSG s’avance vers le stade Bernabeu avec un léger avantage d’un but face au Real Madrid. Avec une réalisation à l’extérieur qui n’offre plus les mêmes garanties qu’auparavant, la tâche sera forcément un chouïa plus ardue cette année. Et pour cette échéance capitale, le club parisien pourra bien évidemment compter sur ses supporters pour donner de la voix en terre hostile.

En effet, Le Parisien nous indique ce jour que 1800 supporters du PSG feront le voyage pour soutenir leur équipe du mieux possible. Ce chiffre est moindre comparé aux déplacements précédents à Madrid puisque le stade de la Casa Blanca est en travaux depuis près de deux ans maintenant. De ce fait, les tribunes étant limitées à environ 50000 places au total, le parcage visiteur s’en voit lui aussi plafonner. Nul doute que, malgré ce nombre réduit, les fans rouge et bleu imposeront, comme de coutume, leurs chants face aux 48000 madrilènes. Par ailleurs tous les membres du Collectif Ultras Paris (à hauteur de 3 000 représentants) ne pourront pas effectuer le déplacement dans la capitale espagnole. Comme l’indique que le quotidien francilien, une partie d’entre eux « a déjà prévu une action solidaire auprès d’adolescents hospitalisés à la Pitié-Salpêtrière. »