En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision concernant son avenir. Si Paris semble prêt à tout pour trouver une issue favorable à ce dossier, Fabrizio Romano a indiqué – dans l’émission La Gazzetta Dello FIVE animée par Rio Ferdinand – que le Real Madrid tiendrait un accord verbal avec le champion du monde français. Également interrogé sur l’avenir de Robert Lewandoski, le journaliste italien a rappelé les intérêts du PSG pour le buteur bavarois. Extraits choisis de ses déclarations.

Robert Lewandoski

« Ça sera un été complètement fou pour les avants-centres. Il n’est pas certain que Robert Lewandoski reste au Bayern cet été. La situation s’est compliquée entre Lewandoski et le Bayern, ça a commencé l’été dernier quand le PSG le voulait pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé. Néanmoins il n’a jamais été question pour le Bayern d’ouvrir le sujet, ils voulaient qu’il reste et ont directement rejeté l’approche du Paris Saint-Germain. Mais maintenant, Lewandoski est en fin de contrat en 2023 et il n’a pas encore été approché par le Bayern pour prolonger. En public le Bayern affirme compter sur lui mais en interne ils n’avancent pas. Le joueur ne restera au Bayern cet été seulement si le club lui offre une nouvelle proposition. Il veut un nouveau contrat jusqu’en 2025. […] Si je devais miser sur sa prochaine destination ? Bonne question… Je garderais un oeil sur le Paris Saint-Germain. La relation avec son agent, Pini Zahavi, est très bonne ! […] Aujourd’hui c’est très ouvert mais le PSG le voulait l’été dernier et ils auront besoin de remplacer Mbappé en cas de départ. Pour moi si Lewandoski doit partir ça sera à Paris ou dans un club anglais avec qui Zahavi entretient aussi de bonnes relations. »

Kylian Mbappé

« Kylian Mbappé a un accord verbal avec le Real Madrid… Mais rien n’est encore signé pour le moment. Mais croyez-moi, le PSG fait quelque chose de fou pour convaincre Mbappé. C’est par rapport à l’argent mais pas seulement. Ça concerne différents aspects de sa vie privée. Les dirigeants parisiens vont essayer de le convaincre de toutes les manières possible jusqu’au dernier jour de son contrat. Ils travaillent sans relâche sur ce dossier mais à l’heure actuelle, le Real se tranquillise avec son accord verbal… Kylian veut être respectueux avec son club mais à la fin il faudra faire un choix. On verra bien ce que Mbappé va décider. Pour le moment il prend son temps, joue à un top niveau et ne semble pas affecté par la situation. »