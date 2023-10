Pour aller chercher la victoire à Rennes, Luis Enrique a retrouvé son 4-3-3, mais ne se détache pas de son idée de quatrième offensif, à l’image du positionnement de Vitinha.

Après les deux déroutes face à Clermont en championnat et Newcastle en Ligue des Champions, les choix dispositifs de Luis Enrique ont fait parler les médias et crier les supporters. Si l’entraîneur espagnol avait réussi à construire une stabilité exemplaire avec un 4-3-3 équilibré, Lucho est passé à un dispositif avec quatre attaquants. Un choix fort qui impose une nouvelle discipline aux offensifs qui ne fonctionne pas. Avec un milieu en sous-nombre, Kylian Mbappé et ses coéquipiers de devant deviennent indispensable dans la présence défensive. Un équilibre que l’équipe n’a pas su trouver lors de la débâcle (4-1) à Newcastle, mercredi dernier en Ligue des Champions du fait du manque de dévouement des attaquants. Hier soir face au Stade Rennais, Luis Enrique a décidé de revenir aux bases. Avec le retour du dispositif avec ses trois attaquants, et surtout ses trois milieux de terrain (Vitinha – Ugarte – Zaïre-Emery), la composition de ce dernier match avant la trêve internationale avait pour but d’étoffer le cœur du jeu. Mais alors que la feuille de match promettait un milieu à trois, qu’en est-il vraiment du système élaboré par Luis Enrique avec Vitinha ?

OH LE GOLAAAAAZZZZZZZOOOOOOOOOO DE VITINHA !!!!!!!!!!! QUELLE FRAPPE !!! 1-0 POUR LE PSG 🔥🇵🇹#SRFCPSG pic.twitter.com/1aCbltgTIn — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 8, 2023

Vitinha dans le rôle du 4e attaquant

Si la place de Kylian Mbappé n’était pas très précise, face à Rennes il n’y avait aucun doute. L’international français survol le couloir gauche, dédoublant avec les Portugais Vitinha et Gonçalo Ramos plus axial. Et pourtant inscrit titulaire au milieu de terrain sur la feuille de match, Vitinha s’est vite rangé sur le côté gauche. À l’image de son action de but qui définit bien le rôle du milieu de terrain dans ce onze titulaire, le joueur de 23 ans est resté attentif aux côtés de Kylian Mbappé pour combler les vides pendant les actions offensives. Une position qui arrange l’attaque parisienne, mais qui aide aussi le secteur défensif. Sur ses 88 minutes jouées, Vitinha a touché 62 ballons dans un rayon très large du terrain de jeu. Alternant attaque et défense, l’omniprésent milieu de terrain a su convertir le dispositif de Luis Enrique en 4-4-2. Une option polyvalente sérieuse pour combler le manque au cœur du jeu, où le PSG a énormément souffert en Ligue des Champions. Cette victoire en conclu alors un changement de système réussit, grâce à cette animation plus modérée, qui couvre une plus grande partie du terrain.