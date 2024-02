Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Nantes dans le cadre de 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à des buts de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé.

Trois jours après sa victoire contre la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (2-0), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce samedi soir avec le déplacement sur la pelouse de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes pour le compte de la 22e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire cinq changements par rapport à la rencontre de C1. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi débutaient sur le banc. Après une première mi-temps où il a eu la possession, mais où il ne s’est pas montré dangereux, le PSG a dû attendre la deuxième mi-temps pour voir Lucas Hernandez ouvrir le score sur une frappe déviée par Sissoko. Entré en jeu un peu avant la 60e minute, Kylian Mbappé a provoqué et marqué un penalty. Les Parisiens se sont imposés (2-0) et profitent de la défaite de Nice hier pour prendre 14 points d’avance sur leur dauphin. Au micro de Canal Plus Foot, Danilo Pereira, qui a joué son 100e match en Ligue 1, est revenu sur cette victoire difficile du PSG.

« Tous les joueurs doivent être préparés pour jouer »

« Ce n’était pas un match facile à gagner. On sait qu’après la Ligue des champions, c’est toujours compliqué physiquement et mentalement. Mais on a fait le job, on a gagné et on a marqué deux buts. Une première mi-temps un peu difficile, on manquait de vitesse. Mais en deuxième mi-temps, on a changé quelque chose et c’était un peu mieux. En première mi-temps, on avait le contrôle du jeu, mais on jouait toujours sur le côté et c’était plus facile pour Nantes. Après, quand on a mis des joueurs entre les lignes, c’était plus facile pour nous et plus difficile pour Nantes, on a eu des occasions pour marquer. Titulaire ? Je ne me considère pas comme titulaire mais je travaille pour ça. On est dans un club qui a beaucoup de joueurs qui peuvent faire ce job-là. Moi, je travaille pour ça, le coach me donne de la confiance pour jouer. Le turn-over ? Tous les joueurs doivent être préparés pour jouer parce que le coach donne des occasions à tout le monde. Ca se voit à chaque match. Ce soir, il a fait beaucoup fait tourner, Kylian était sur le banc, Hakimi et Ousmane aussi, qui normalement sont titulaires. Je pense que l’on est tous heureux pour ça. »