Les rumeurs sont nombreuses concernant un transfert de Paul Pogba au PSG cet été. À six mois de la fin de son contrat avec Manchester United, le milieu de terrain semble se diriger vers un départ. Son ami et ancien coéquipier en Équipe de France Patrice Evra en est convaincu. Pour L’Équipe, ce dernier a déclaré qu’une prolongation de contrat est compliquée, notamment dû au mauvais traitement que subit Pogba en Angleterre.

« Une prolongation de contrat de Paul Pogba à Manchester United ? Ça va être compliqué. Paul ne se sent pas aimé en Angleterre, notamment de la part des anciens joueurs, a confié Patrice Evra dans les colonnes de L’Equipe. Beaucoup de gens estiment qu’il pourrait faire mieux, mais je vois aussi beaucoup d’acharnement gratuit par rapport à ses coupes de cheveux ou ses habits. Et c’est devenu banal quand il fait un gros match, on a l’impression que les gens attendent qu’il se casse la gueule… Aujourd’hui, quand il joue en équipe de France, c’est comme une bouffée d’air frais pour lui et une fois qu’il retourne à Manchester, les problèmes recommencent.«