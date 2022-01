Pour Severac « tout reste ouvert » entre Mbappé et le PSG

Véritable leader de l’attaque du Paris Saint Germain, Kylian Mbappé laisse planer le doute sur son avenir. À quelques mois de la fin de son contrat, le numéro 7 parisien serait selon Téléfoot et The Telegraph, en pourparlers avec son club. En effet, Paris espère convaincre son joueur de prolonger sur une courte durée ; un scénario en lequel croit le journaliste Dominique Severac, présent sur le plateau de L’Equipe du Soir.

« Je confirme les informations de Téléfoot car c’est ce que j’écrivais déjà dimanche le jour de Lyon Paris Saint-Germain et effectivement Paris et Mbappé discutaient pour une solution assez courte. Je ne vois pas l’intérêt de discuter si c’est pour ne pas rester ni l’intérêt de discuter pour rien. Effectivement, ça ne veut pas dire qu’en janvier ou février vous allez voir une prolongation tomber. Ça veut dire que les ponts ne sont pas rompus, qu’il a fait « reset » par rapport à l’été 2021 et qu’aujourd’hui tout est ouvert. Là on est en 2022, si il prolonge jusqu’en 2024, c’est pour partir en 2023 donc c’est une manière de dire, « je reste un an de plus ». Donc tout le monde a gagné. (…) Ça serait « banco » partout, il reste au PSG, il leur fait un transfert et va Real, tout le monde est content.«