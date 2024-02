La tension entre la Mairie de Paris et Nasser al-Khelaïfi est montée d’un cran ces dernières heures suite au discours du président parisien. Ce dernier souhaite absolument voir le PSG devenir propriétaire de son stade.

L’histoire d’amour entre le PSG et le Parc des Princes pourrait bientôt toucher à sa fin. Après avoir vu le Conseil de Paris valider la position d’Anne Hidalgo de ne pas vendre l’enceinte du XVIe arrondissement, Nasser al-Khelaïfi a été assez clair dans ses propos : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! », a déclaré le dirigeant parisien ce jeudi. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale est à la recherche de plusieurs sites pour l’accueillir et construire un nouveau stade. Si la discours du président parisien peut surprendre certains supporters et observateurs, Nasser al-Khelaïfi veut absolument que le PSG devienne propriétaire de son stade pour plusieurs raisons.

🚨 BREAKING : Nasser Al-Khelaïfi annonce que le PSG souhaite quitter le Parc des Princes via @JulienFroment : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est FINI maintenant,… pic.twitter.com/pWA1zz6RqK — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 8, 2024

À voir aussi : Le CUP réagit aux dernières informations sur le Parc des Princes

Faire vivre le stade en dehors des soirs de match

Dans l’entourage du dirigeant qatari, on se justifie en évoquant que tous les grands clubs européens sont propriétaires de leur stade. « Selon le PSG, personne ne dépensera 500 millions d’euros pour agrandir le Parc s’il n’est pas certain de le posséder. Avant d’interroger : ‘Puisque la Mairie dit qu’un bail de 99 ans c’est pareil qu’une vente, pourquoi ne vend-elle pas », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Surtout que le projet du PSG s’étend au-delà que d’être seulement propriétaire de sa propre enceinte. « L’environnement, le développement possible avec des activités annexes, afin d’en faire une sorte de PSG Land sur le modèle de DisneyLand, par exemple, qui vivrait 7 jours sur 7 et pas seulement les soirs de match, nécessitant d’avoir les mains libres pour espérer amortir les investissements importants qui seront effectués », rapporte le quotidien sportif. Et tout cela pourrait seulement être réalisable en étant propriétaire de son stade. Une donnée importante à prendre en compte comme l’explique un avocat qui a mené plusieurs négociations dans le football : « Surtout pour des investisseurs étrangers comme le sont le Qatar et son partenaire américain, Arctos. Aller leur expliquer qu’un bail de longue durée ça équivaut à de la propriété… Si le PSG tient tant à être propriétaire c’est parce qu’un stade est un actif et que vous pouvez le faire figurer dans votre bilan, c’est moins évident avec un bail. Cela renforcer la valorisation du club. »

Lorsque QSI voudra céder le PSG, posséder son stade ainsi que son centre d’entraînement constituera un atout de poids dans les négociations avec le futur acquéreur. Avec l’arrivée d’Arctos Partners, le PSG est désormais valorisé à 4,25 milliards d’euros. Une valorisation qui augmentera en étant propriétaire de son stade. « Une perspective qui n’avait pas échappé à la Ville de Paris quand elle a appris dans la presse que le PSG souhaitait ouvrir son capital et qui a contribué à raidir sa position sur la non-cession du Parc des Princes », précise L’E. Mais un départ de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud ne se fera pas dans l’immédiat. Le champion de France restera dans son stade mythique le temps des travaux. Et toujours selon L’Equipe, le club parisien pourrait même garder le Parc des Princes même après son départ. « La direction parisienne n’exclut pas non plus de conserver sa convention du Parc (jusqu’en 2044, ndlr) afin d’y faire jouer les féminines, d’organiser des concerts et d’autres évènements (séminaires, visites du stade, escape games, marché de Nöel) comme c’est déjà le cas aujourd’hui », conclut L’E.