Ce samedi, les Féminines du PSG ont remporté la Coupe de France (1-0) face à Fleury. Une belle récompense pour le groupe de Jocelyn Prêcheur.

Une semaine après leur élimination en demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG devaient rapidement se ressaisir. En effet, ce samedi, les Rouge & Bleu disputaient la finale de la Coupe de France féminine face au FC Fleury. Dans un match ennuyeux, les Parisiennes l’ont emporté grâce à une réalisation de Lieke Martens (1-0). Le PSG a donc rempli l’un de ses premiers objectifs de cette fin de saison, avant le match de play-off de D1 Arkema face au Paris FC le week-end prochain.

À voir aussi : Les Féminines du PSG rêvent d’un doublé historique

« je dirais que c’est un bon résumé de notre saison »

Après cette victoire dans le derby francilien, le coach, Jocelyn Prêcheur, a reconnu la prestation compliquée de sa formation mais retient surtout la victoire finale en Coupe de France, dans des propos accordés au site officiel du club. « La conclusion est belle. Le match a été très compliqué, mais je pense qu’on ne va pas trop se focaliser sur la prestation ce soir. J’aurais préféré qu’on mette plus de folie et un rythme plus important, mais la réaction est fantastique après le carton rouge (de Thiniba Samoura). Encore une fois, je dirais que c’est un bon résumé de notre saison : quand on est dos au mur, dans la douleur, on a souvent réussi à relever la tête et les filles sont récompensées aujourd’hui. Je suis vraiment content pour le groupe et pour elles. »

Elisa De Almeida a aussi félicité ses coéquipières pour cette quatrième Coupe de France glanée dans l’histoire du club (2010, 2018, 2022, 2024) : « C’était dur, on le sait tous, mais les victoires difficiles comme celle-là, ce sont les meilleures. Quand nous nous sommes retrouvées à 10, tout le monde s’est regardé, on savait qu’il ne fallait pas lâcher et continuer. Elles jouaient tous les coups à fond, mais nous avons concrétisé nos actions. On a encore un titre à aller chercher, on va se remettre au travail, mais pour l’instant, on va fêter ça tranquillement. Ça fait du bien parce qu’on a eu du mal dimanche dernier, c’était compliqué pour nous mentalement de se faire éliminer de la Women’s Champions League. On savait qu’on devait se relever aujourd’hui, on l’a fait, et il n’y a que des sourires. »