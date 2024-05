Ce samedi après-midi (15 heures, BeIN Sports 2), les Féminines du PSG affrontent Fleury en finale de la Coupe de France. Jocelyn Prêcheur s’attend à un match difficile.

Les Féminines du PSG peuvent s’offrir leur premier titre de la saison ce samedi. En effet, les Parisiennes affrontent Fleury en finale de la Coupe de France. Trois fois vainqueur (2010, 2018, 2022) de la compétition, le PSG voudra s’offrir une quatrième Coupe de France, après avoir échoué à le faire la saison dernière lors de la finale contre Lyon. Présent en conférence de presse avant cette finale, Jocelyn Prêcheur, le coach des Rouge & Bleu, a expliqué se méfier de son adversaire du jour. Pour rappel, lors des deux rencontres de D1 Arkema, les Féminines du PSG s’étaient imposées à domicile (2-1) avant de concéder le nul (1-1) à Fleury.

« Nous prenons ce match vraiment très à cœur »

« Une fois digérée la défaite face à Lyon en Champions League, cette finale de Coupe de France arrive à point nommé. Elle nous permet d’avancer, de se projeter sur un autre match important pour nous, et pour le club. Nous abordons cette rencontre avec beaucoup de détermination, et la volonté de rebondir, donc nous prenons ce match vraiment très à cœur. Il y a dans le groupe beaucoup d’envie et beaucoup de détermination, on sait que nous devons réaliser une grande performance si nous voulons battre Fleury sur cette finale. Nous les connaissons bien, ce sont toujours des matches difficiles, très accrochés. Il y a toujours beaucoup de combat, on sait à quoi s’attendre, il va falloir répondre à ce combat et vraiment vouloir s’imposer mentalement, physiquement et imposer notre jeu pour faire un gros match.«