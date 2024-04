Demain après-midi (16 heures, DAZN), les Féminines du PSG reçoivent Lyon en demi-finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Battues à l’aller, elles devront s’imposer au Parc des Princes pour s’offrir la finale. Jocelyn Prêcheur y croit.

Qualifiées pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont hérité de l’Olympique Lyonnais à ce stade de la compétition. La semaine dernière, les Parisiennes menaient 2-0 sur la pelouse des Lyonnaises avant de sombrer en six minutes et de revenir à Paris avec une courte défaite (3-2). Demain après-midi, les Féminines du PSG reçoivent Lyon – au Parc des Princes – pour tenter de renverser la tendance et de se qualifier pour sa troisième finale d’UEFA Women’s Champions League de leur histoire. À la veille de cette rencontre, Jocelyn Prêcheur, le coach des Féminines du PSG, était présent en conférence de presse. Et il croit en l’exploit pour ses joueuses.

« Je les sens capables de le faire, mais je n’ai pas de doute sur leur capacité à le faire »

« Non seulement je les sens capables de le faire, mais je n’ai pas de doute sur leur capacité à le faire. On est conscient de la difficulté de la tâche. Il faudra qu’on soit tous au diapason. Que tout le monde réponde présent comme ce fut le cas sur certains gros matches. On a toujours su réagir, repartir de l’avant, souligne le coach du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. C’est même une force que nous avons développée cette saison. Peut-être une nouvelle force qu’il n’y avait pas forcément avant au Paris Saint-Germain. C’est cette force-là qui me permet de vous répondre avec confiance et certitude sur notre capacité à renverser ce match. »

« Si les deux équipes vont en finale, ce sera vraiment quelque chose d’extraordinaire »

Le coach du PSG s’est aussi confié sur une possible qualification des deux équipes en finale de Champions League. « C’est déjà une bonne chose, on doit être le seul club à avoir une équipe en demi-finales chez les filles comme chez les garçons. Ce qui est quand même un premier succès, par rapport à la dynamique du club. Si les deux équipes vont en finale, ce sera vraiment quelque chose d’extraordinaire, ça montrera que le club évolue dans la bonne direction. »