Premiers examens rassurants pour Kylian Mbappé

Lors de la victoire du PSG contre Brest ce soir en Coupe de France, Kylian Mbappé a été touché à la cheville. Les premiers examens sont rassurants.

Auteur d’une très belle prestation lors de la victoire du PSG contre Brest en huitièmes de finale de Coupe de France ce soir (3-1), ponctuée d’un nouveau but, Kylian Mbappé s’est fait une frayeur. En deux minutes, l’attaquant parisien a été victime de deux grosses fautes de Lilian Brassier (68e et 69e), dont la deuxième où il se fait marcher sur la cheville. Sur les images, on voit cette dernière tournée. Malgré cette grosse faute, qui a valu un deuxième carton jaune au défenseur brestois, synonyme d’expulsion, l’international français est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final.

Le staff parisien se veut prudent

Au moment de rentrer aux vestiaires, le numéro 7 du PSG grimaçait. À une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad, l’inquiétude montait au sein des supporters du PSG. Selon les informations de RMC Sport, si Mbappé « est resté longuement dans les vestiaires après le match, les premiers examens sur sa cheville ont été plutôt rassurants. L’évolution de son état de santé sera surveillée de très près dès jeudi matin. Le staff parisien se veut prudent. » Le média sportif indique également que Nasser Al-Khelaïfi, présent dans les tribunes du Parc des Princes ce soir, s’est rendu dans le vestiaire parisien pour encourager les joueurs à une semaine du huitième de finale aller face à la formation basque. De son côté, Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, confirme que les premiers examens réalisés sur la cheville de Kylian Mbappé sont rassurants. Il rajoute qu’un suivi médical sera fait sur le joueur à partir de demain matin.

