PSG : 6 joueurs dans la présélection du XI de l’année

Fort d’une saison 24/25 pleine de succès, six joueurs du PSG sont pré-sélectionnés pour faire partie du XI type de l’année de la FIFPRO.

La liste des 26 joueurs présélectionnés pour le World 11 masculin de la FIFPRO 2025 vient d’être dévoilée, et Le Paris Saint-Germain y est fortement représenté. Les votes du monde entier ont mis en avant plusieurs stars parisiennes qui ont marqué la saison par leurs performances.

Parmi les Parisiens retenus figurent Achraf Hakimi, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes… mais aussi Gigio Donnarumma, désormais à Manchester City, mais toujours salué pour ses performances sous le maillot parisien.

La liste finale du World 11 2025 sera dévoilée le 3 novembre 2025. La présence de ces joueurs dans la présélection témoigne de la qualité et de la reconnaissance internationale des talents du PSG. Une belle récompense pour le club, les joueurs et ses supporters.

La présélection complète :

Alisson – Courtois – Donnarumma

Alexander-Arnold – Cubarsi – Hakimi – Marquinhos – Nuno Mendes – Saliba – Van Dijk

Bellingham – De Bruyne – Modric – Neves – Palmer – Pedri – Valverde – Vitinha

Dembélé – Mbappé – Haaland – Messi – Raphinha – Ronaldo – Salah – Yamal