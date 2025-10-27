Le PSG dévoile la nouvelle version de « MyParis »

Lancé en 2016, le programme fidélité « MyParis » va connaître une toute nouvelle version, comme indiqué par le PSG via un communiqué de presse.

Le Paris Saint-Germain repense entièrement son programme de fidélité MyParis, lancé en 2016, pour offrir aux supporters une expérience plus ludique, interactive et connectée. Au cœur de cette évolution : la Playzone, un espace en ligne inédit où les membres peuvent suivre la vie du Club, participer à des activités et cumuler des points d’XP. En progressant dans le classement, de « Titi » à « Légende », les fans débloquent des avantages exclusifs : accès à des événements, contenus illimités sur PSG TV, réductions sur le merchandising et sur le Stadium Tour.

Le programme propose désormais deux formules :

Free , ouverte à tous, pour découvrir les principales fonctionnalités et commencer à cumuler des points.

, ouverte à tous, pour découvrir les principales fonctionnalités et commencer à cumuler des points. Premium, pour vivre l’expérience PSG de manière plus exclusive, avec accès privilégié à des événements, expériences partenaires et opportunités personnalisées, au tarif de 19,90€ pour la saison.

Pour les familles, MyFamily permet aux membres Premium d’ajouter gratuitement leurs enfants de moins de 16 ans et de leur offrir des expériences adaptées : tribune Junior Club, entrées sur la pelouse avec les joueurs, shootings officiels et contenus sur la Playzone. Avec plus de 180 clubs de supporters dans 92 pays et 235 millions de followers, le PSG s’assure que MyParis soit accessible aux fans du monde entier, récompensant leur engagement et leur passion.

Le communiqué :

« Le PSG dévoile la nouvelle version de son programme de fidélité MyParis encore plus ludique, interactive, et connectée. Créé en 2016 pour permettre aux supporters les plus fidèles de vivre leur passion pour le Paris Saint-Germain à travers des expériences uniques tout au long de la saison, le programme de fidélité MyParis revient avec une nouvelle formule entièrement repensée, pour offrir à ses membres des expériences plus ludiques, interactives et connectées que jamais à la vie du Club. La Playzone, une nouvelle dimension pour vivre son expérience de supporter. Au cœur de cette évolution, la Playzone, un espace en ligne inédit, permet désormais aux membres MyParis de vivre leur passion d’une manière plus interactive.

Plongés dans l’univers Rouge & Bleu sur une plateforme dédiée, les membres du programme pourront gagner des points d’XP en suivant et en participant à la vie du Club. Au fil de la saison, ils pourront progresser dans un classement à travers différents statuts : de « Titi » à « Légende », l’objectif sera de se hisser en haut du tableau pour profiter d’avantages et d’expériences de plus en plus exclusives: accès à des événements du Club, contenus illimités sur PSG TV, réductions sur le merchandising et sur le Stadium Tour, les membres auront une porte d’entrée pour vivre des moments privilégiés avec leur Club.Avec la Playzone, le Club transforme la fidélité en un véritable terrain de jeu virtuel, où chaque membre peut se challenger, évoluer et renforcer son lien avec le Paris Saint-Germain, en ligne comme lors d’événements en France ou dans le monde.

Pour permettre à tous les supporters de vivre leur passion pour le Club, MyParis propose désormais deux formules complémentaires : • Version Free : ouverte à tous, elle permet de découvrir les principales fonctionnalités du programme et de commencer à cumuler des points. • Version Premium : conçue pour les membres souhaitant vivre leur expérience de manière plus exclusive. Les membres Premium bénéficient d’un accès privilégié à des événements du Club, d’expériences uniques avec les partenaires du PSG, et d’opportunités personnalisées selon leur statut. Disponible au tarif de 19,90€ pour l’ensemble de la saison. MyFamily, pour célébrer la passion Rouge et Bleu en famille. La nouvelle version de MyParis s’adresse à tous les publics et en particulier à la nouvelle génération de supporters chère au Paris Saint-Germain à travers MyFamily, un programme permettant aux familles de célébrer leur passion pour leur Club en famille. Grâce à MyFamily, chaque membre MyParis Premium pourra ajouter gratuitement leurs enfants de moins de 16 à leur programme, afin de leur faire bénéficier d’expériences adaptées pour leurs âges : accès prioritaire à la tribune Junior Club, expériences inoubliables (entrées sur la pelouse avec des joueurs, participation à des shootings officiels), des événements mensuels au Parc des Princes et un accès illimité à des contenus adaptés sur la Playzone. «Nous sommes très heureux de partager avec nos supporters cette nouvelle version du programme MyParis, qui célèbre la fidélité et la passion Rouge & Bleu. D’où qu’ils viennent dans le monde, les membres pourront accéder à la vie du Club d’une manière plus exclusive et personnalisée que jamais, dans un environnement totalement repensé. MyParis sera une passerelle incontournable pour se connecter à la culture du Club et à l’univers Paris Saint-Germain. » Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain.

Un programme pour les supporters Rouge & Bleu du monde entier. Avec 180 clubs de supporters répartis dans 92 pays et 235 millions de followers dans le monde entier, le Paris Saint-Germain est un Club dont la passion vit aux quatre coins du globe. Pour permettre à tous ses supporters internationaux de se connecter à l’univers du Paris Saint-Germain, l’expérience MyParis sera disponible et adaptée pour des membres présents à l’international, avec des interactions basées sur l’engagement et la fidélité des membres. Cette nouvelle version du programme MyParis illustre la volonté du Club de créer des liens toujours plus forts avec ses supporters, d’où qu’ils viennent, en récompensant l’engagement et la passion. Toutes les informations sur le programme sont à retrouver sur https://myparis.psg.fr. »