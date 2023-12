Ce jeudi, QSI a annoncé avoir trouvé un accord pour un partenariat afin de céder une part minoritaire du capital du PSG. C’est le fond d’investissement américain Arctos Partners qui devrait vraisemblablement désormais détenir 12,5% des parts du club de la capitale.

Les questions autour de ce deal officialisé ce jeudi se multiplient, mais aussi autour de l’identité et la fiabilité du nouvel investisseur au Paris Saint-Germain : Arctos Partners. Sur son site officiel, le PSG a défini le but et les contours de ce partenariat : « L’investissement d’Arctos servira à développer les opérations du PSG et à soutenir les initiatives immobilières stratégiques du club, notamment celles liées à son stade et aux futures phases de développement du centre d’entraînement du PSG à Poissy, en banlieue parisienne […] En tant que propriétaire sans contrôle, Arctos n’influencera pas les questions sportives sur le terrain. QSI continuera à maîtriser toutes les décisions prises au PSG« . Pour en savoir plus sur Arctos Partners, il suffit de se pencher dans un premier temps sur leur site internet. Le fond d’investissement américain s’y définit comme « une plateforme d’investissement privée dédiée à l’industrie du sport professionnel et aux propriétaires de franchises sportives« , avec pour but de « fournir des liquidités à un seul propriétaire ou des solutions de liquidité plus complètes à des groupes de propriétaires et proposer une approche collaborative pour répondre aux objectifs uniques de propriétaires de franchises« . La finalité d’Arctos Partners en investissant, est d’augmenter la valeur d’une équipe, d’un club ou d’une franchise. En ce sens, le nouvel actionnaire du Paris Saint-Germain est déjà implanté dans le sport aux Etats-Unis, plus particulièrement en MLB, en NBA, en NHL, en MLS, mais aussi dans d’autres ligues mondiales. Car en effet, outre les frontières américains, Arctos Partners est représenté en Premier League pour le football européen avec un investissement Fenway Sports Group, un consortium détenteur du club FC Liverpool. La dernier investissement fait par Arctos Partners est celui réalisé en F1 dans l’écurie Aston Martin.

Pour entrer plus en détails, le Financial Times révèle que le fond d’investissement Arctos Partners est investit chez les Red Sox de Boston, une équipe de base-ball professionnel, chez les Penguins de Pittsburgh et au Lightning de Tampa Bay pour le hockey sur glace, et chez les Golden State Warriors et les Kings de Sacramento pour la NBA. Le Paris Saint-Germain s’ajoute donc à cette liste non-exhaustive et fait confiance à Arctos Partners comme 20 autres clubs ou franchises sportives à travers le monde. Le fond d’investissement a été fondé en 2019 par Doc O’Connor, un ancien cadre de l’agence hollywoodienne CAA (Creative Artists Agency), et est basé aujourd’hui à Dallas. Concernant le deal signé et annoncé avec Qatar Sports Investments, Arctos Partners ne se penchera pas sur l’aspect sportif mais plutôt la marque PSG, le commercial, ainsi que « les initiatives immobilières stratégiques du club, notamment celles liées à son stade et aux futures phases de développement du centre d’entraînement du PSG à Poissy« , comme le club de la capitale l’a décrit sur son site officiel ce jeudi.