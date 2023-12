Alors que le PSG se prépare pour la réception du FC Nantes ce samedi soir (21h sur Canal +), Achraf Hakimi n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour. En effet, l’international marocain a été autorisé par le Paris Saint-Germain à ne pas participer à la séance du jour pour motif personnel.

Ce vendredi se tenait l’ultime entraînement de la semaine avant la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats face au FC Nantes. Au Campus PSG, un joueur manquait à l’appel : Achraf Hakimi. L’international marocain a été l’objet d’un communiqué sur le site officiel du Paris Saint-Germain plus tôt dans la journée annonçant : « En accord avec le club, Achraf Hakimi ne participera pas à l’entraînement collectif d’aujourd’hui, pour motif personnel« . En conférence de presse, quelques minutes après, Luis Enrique est revenu sur cette situation, afin de clarifier les choses concernant l’aspect sportif : « Il s’agit d’un motif personnel, il va très bien. Demain, il sera dans le groupe pour jouer le match. Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet, il n’y a rien de grave. Cela n’aura pas d’influence pour demain« . Le motif personnel a été révélé par nos confrères d’RMC Sport. Ces derniers affirment que, dans le cadre de sa mise en examen (depuis le 3 mars 2023) pour une accusation de viol, Achraf Hakimi a été entendu aujourd’hui par la justice. En effet, une confrontation avec la femme accusatrice s’est tenue devant la justice de Nanterre (Hauts-de-Seine) ce vendredi. Une étape logique et attendue dans cette procédure de mise en examen du numéro 2 du PSG.

La femme accusatrice avait déclaré, sans vouloir déposé plainte, qu’Achraf Hakimi lui avait embrassé la bouche et la poitrine sous les vêtements, alors qu’elle lui disait non, lui avait effectué une pénétration digitale malgré son refus, et se montrait insistant passant outre les refus de la présumée victime, qui ajoute avoir repoussé le joueur avec son pied. Cette dernière aurait fini par envoyer un message à une amie afin qu’elle puisse venir la chercher. Une version totalement réfutée par le clan du joueur par le biais de son avocate. Au travers d’un communiqué transmis à BFM TV, maître Fanny Colin s’est exprimé : « Après les quelques heures d’audition je retiens pour ma part que la dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d’être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l’accusation ne repose exclusivement que sur ses propos […] Il résulte selon moi des pièces qui sont entre les mains de la police judiciaire que Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l’objet d’une tentative de racket« .