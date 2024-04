PSG / Barcelone : Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG accueille le FC Barcelone en quarts de finale aller de Ligue des champions. Et les Parisiens voudront prendre une option avant le match retour le 16 avril prochain.

L’heure approche à grand pas. Ce mercredi soir à 21 heures, le PSG et le FC Barcelone s’affrontent au Parc des Princes pour la manche aller des quarts de finale de Ligue des champions. Une affiche alléchante entre deux équipes en forme. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet où seuls Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi sont absents.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le FC Barcelone ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, les Rouge & Bleu ont concédé un résultat nul face au Clermont Foot (1-1) en Ligue 1. Seul Vanya avait trouvé le bon résultat. Félicitations à lui !!!