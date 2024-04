PSG-Barcelone : La composition probable des Parisiens

Alors que le Paris Saint-Germain se prépare à affronter le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, une série de changements et de retours de blessure sont à prévoir dans la composition de l’équipe parisienne. Le Parisien a donné sa composition probable à la veille du choc.

Touché aux ischios-jambiers avec l’équipe de France Espoirs, Bradley Barcola semble sur la voie du retour. Malgré ses inquiétudes quant à sa participation, le jeune attaquant devrait être présent dans le groupe parisien pour le choc contre Barcelone. Après avoir pris part à plusieurs séances d’entraînement, sa présence renforcera l’effectif du PSG pour cette rencontre cruciale.

En l’absence de Presnel Kimpembe, toujours en phase de reprise individuelle, la défense parisienne devra se réorganiser. Pour pallier la suspension d’Achraf Hakimi, une possibilité serait d’aligner Marquinhos à droite. Le joueur, habituellement défenseur central, pourrait être déployé sur le flanc droit de la défense, une option déjà envisagée par l’entraîneur Luis Enrique en vue de ce match décisif.

À voir aussi : LdC : PSG / FCB, les joueurs sous la menace d’une suspension pour le match retour

Quant à Warren Zaïre-Emery, victime d’une béquille lors de la demi-finale de la Coupe de France, il a pu récupérer complètement et se sent prêt pour ce duel européen. Il pourrait être une alternative au poste de latéral droit, à moins que Marquinhos ne soit choisi pour ce rôle. Avec ces ajustements et les retours de joueurs clés, le PSG se présentera face à Barcelone avec un effectif quasiment complet.

XI probable du PSG : Donnarumma – Marquinhos (cap.), Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Lee, Mbappé.