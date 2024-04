PSG / Barcelone : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG accueille le FC Barcelone en quarts de finale aller de Ligue des champions. Et les compositions d’équipes ont été dévoilées.

C’est le jour J. Après plusieurs semaines d’attente, le PSG et le FC Barcelone s’affrontent au Parc des Princes ce mercredi soir dans le cadre de la manche aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devait se passer d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Et le technicien espagnol a fait quelques choix forts.

À voir aussi : PSG / Barcelone – Annoncez votre pronostic

Marquinhos latéral droit, Zaïre-Emery sur le banc, Asensio titulaire

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Gianluigi Donnarumma. En l’absence d’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, Marquinhos occupera le couloir droit de la défense. Lucas Beraldo et Lucas Hernandez sont associés dans l’axe tandis que Nuno Mendes est titulaire au poste de latéral gauche. L’entrejeu est formé par Lee Kang-In, Vitinha et Fabian Ruiz. Warren Zaïre-Emery débute donc sur le banc. En attaque, autre surprise avec la titularisation de Marco Asensio. L’Espagnol accompagne Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

En face, Xavi a réservé deux surprises dans son onze de départ avec le retour de Frenkie de Jong et la titularisation de Sergi Roberto. Ilkay Gündogan complète le milieu de terrain. En défense, Jules Koundé et João Cancelo occupent les couloirs défensifs tandis que Pau Cubarsi et Ronald Araujo forment la charnière centrale. Le trio offensif est composé de Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha.

Feuille de match PSG / FC Barcelone

Quarts de finale aller de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Robert Jones – VAR : Stuart Attwell et David Coote

Le XI du PSG : Donnarumma – Marquinhos (c), L. Hernandez, Beraldo, N. Mendes – Lee, Vitinha, F. Ruiz – Asensio, Dembélé, Mbappé. Remplaçants : Navas, Tenas, Ugarte, Danilo, Ramos, Kolo Muani, Soler, Barcola, Zaire-Emery, Skriniar, Mayulu, Zague

: Donnarumma – Marquinhos (c), L. Hernandez, Beraldo, N. Mendes – Lee, Vitinha, F. Ruiz – Asensio, Dembélé, Mbappé. Le XI du FC Barcelone : ter Stegen (c) – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – S.Roberto, De Jong, Gündogan – Yamal, Lewandowski, Raphinha Remplaçants : Peña, Astralaga, Martinez, Ferran Torres, Pedri, João Felix, Christensen, Alonso, Romeu, Roque, Fermin, Fort

: ter Stegen (c) – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – S.Roberto, De Jong, Gündogan – Yamal, Lewandowski, Raphinha