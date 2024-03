La trêve internationale aura coûté cher au PSG avec la perte de Bradley Barcola sur blessure. Si les titulaires n’existent pas ou peu sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien de l’Olympique Lyonnais s’y apparentait grandement ces dernières semaines, et son absence changera la face du secteur offensif Rouge & Bleu lors des prochaines échéances.

A l’occasion de cette trêve internationale, Bradley Barcola a longtemps été pressenti avec le groupe de Didier Deschamps en Equipe de France. Le numéro 29 du PSG a finalement été convoqué par Thierry Henry. L’attaquant de 21 ans, lors du premier match amical de cette fenêtre internationale, a été victime d’une lésion à l’ischio gauche face à la Côte d’Ivoire. Sorti dès la 29e minute, Bradley Barcola, selon les premières informations, devrait être absent pour les deux prochaines semaines à minima. Une blessure qui privera l’ancien de l’Olympique Lyonnais du Classique ce dimanche 31 mars (20h45 sur Prime Video) face à l’Olympique de Marseille, de la demi finale de Coupe de France face au Stade Rennais, puis de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats face au Clermont Foot. Concernant le quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, le timing semble serré, et Luis Enrique devra donc trouver des solutions pour palier l’absence d’un des joueurs les plus utilisés de l’année civile 2024.

Un changement d’hommes, de schéma … ?

La première option et la plus simple à choisir pour Luis Enrique : Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais reste sur une bonne période, sa forme actuelle et sa confiance retrouvée pourraient rendre de bons services au collectif parisien. En championnat, le numéro 9 du PSG compte 4 buts sur les 7 derniers matchs. A l’occasion de cette trêve internationale, Gonçalo Ramos s’est envolé avec la sélection lusitanienne et a disputé 62 minutes face à la Suède (victoire 5-2) avant de céder sa place. L’attaquant de 22 ans a eu le temps d’inscrire son but avant de voir Roberto Martinez, son sélectionneur, l’autoriser à rentrer à Paris. S’il a pu écourté sa trêve internationale avec le sentiment du travaille bien fait, la confiance de Gonçalo Ramos est resté intacte ces derniers jours. Sa présence dans le onze titulaire ces prochaines semaines lors des grandes échéances, permettra par ailleurs de ne pas chambouler un schéma préférentiel installé par Luis Enrique, qui verra Kylian Mbappé évoluer dans sa position préférentielle.

Bradley Barcola & Randal Kolo Muani (Image : BFM TV – RMC SPORT)

Les chances de Randal Kolo Muani de profiter de l’absence de Bradley Barcola sont minces. L’international français, contrairement à Gonçalo Ramos ne surfe pas sur une vague de confiance, ni depuis le début de la saison, ni en ce moment. Auteur d’une entrée en jeu compliquée avec l’Equipe de France face à l’Allemagne (défaite 0-2), l’ancien de l’Eintracht Francfort pourrait ne pas trouver en ce début de printemps la bonne période pour se refaire une santé sous les cieux parisiens. A l’approche des grands rendez-vous de la saison du PSG, la forme et la confiance du moment de Randal Kolo Muani, pourraient l’éloigner du rôle de titulaire ces prochaines semaines. Par ailleurs, sur le terrain, le numéro 23 Rouge & Bleu pourrait se retrouver sur l’aile gauche, en lieu et place de Bradley Barcola, un poste auquel il n’a que très peu performer depuis le début de la saison. La seule option pour le joueur de 25 ans reste l’axe de l’attaque, où la concurrence avec Gonçalo Ramos pourrait lui causer du tort.

S’appuyer sur des certitudes, quelle place pour le « risque » ?

Si les schémas tactiques du PSG sous les ordres de Luis Enrique restent amovibles selon les rôles des uns et des autres, le 433 reste tout de même le préférentiel. La présence au milieu de terrain, avec un rôle de meneur, un devant la défense et un troisième relayeur, des ailiers, un attaquant de pointe avec des profils différents (Gonçalo Ramos et Kolo Muani), puis un Achraf Hakimi qui apporte de la densité en phase offensive … bref, rien de révolutionnaire, mais les idées sont là. Cependant, comme face à la Real Sociedad, Luis Enrique est susceptible de s’adapter à des situations et adversités. En ce sens, avec l’absence de Bradley Barcola, non pas que le joueur de 21 ans soit capital dans son système, le technicien espagnol pourrait revoir ses plans, et tenter de palier la blessure de l’ancien de l’OL avec des idées différentes.

C’est dans ce contexte que l’idée de voir Kang-In Lee évoluer plus haut sur l’aile peut se faire une place dans la réflexion. S’il a montré davantage ses qualités et son utilité dans le cœur du jeu, le sud-Coréen reste une option, notamment pour éviter un enchaînement à haute intensité en ce début de printemps à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Toujours dans les idées moins attendues, la présence de Marco Asensio n’est pas à oublier. L’international espagnol, de retour de blessure, pourrait faire parler sa polyvalence et rendre de bons services au PSG dans cette période cruciale. Sur une aile, ou dans l’axe, l’ancien du Real Madrid, en pleine possession de ses moyens, pourrait également être à l’origine d’un changement de système, à l’image de celui effectué au Stade d’Anoeta le 5 mars dernier. Dans le cœur du jeu, en pointe haute d’un losange au milieu, Marco Asensio pourrait apporter densité, finesse technique et vision du jeu dans un secteur on ne peut plus important lors des grands rendez-vous.