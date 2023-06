PSG-Bayern : Premiers contacts établis pour Lucas Hernandez

Pisté par le Paris Saint-Germain pour renforcer la défense du club de la capitale, Lucas Hernandez aurait indiquer vouloir quitter le Bayern Munich cet été. En fin de contrat à la fin du mois de juin 2024, le champion du monde 2018 ne devrait pas partir si facilement du club allemand. Selon BildSport, des premiers contacts seraient établis entre le club parisien et le Bayern.

Alors qu’il y a une semaine, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, déclarait : « Nous aimerions le garder avec nous, mais nous devrons voir ce que l’été et le marché des transferts nous réservent« , le Paris Saint-Germain ne désespère pas et souhaite toujours recruter l’international français pour renforcer le secteur défensif parisien. Florian Plattenberg, journaliste de Sky Sport Allemagne révélait il y a une semaine que « c’est à Paris d’agir maintenant. S’ils font l’offre maintenant, ça peut aller vite« . Malgré l’envie du joueur de rejoindre la ville lumière, le Bayern Munich entendait ne pas vouloir lâcher leur défenseur si facilement et réclamerait 60 millions d’euros avec des primes, toujours selon Florian Plattenberg. Le Paris Saint-Germain a attendu, mais cette fois-ci, selon Sport Bild, le club de la capitale aurait bien entamé les négociations pour s’adjuger les services de l’ancien de l’Atletico Madrid.

🚨 BREAKING : Il y a eu des premiers contacts entre le PSG et Bayern Munich pour Lucas Hernandez.

Paris n’a néanmoins pas encore fait d’offre écrite mais elle est attendue d’ICI PEU ⏳🇫🇷



[@SPORTBILD]

En effet, le PSG aurait établi les premiers contacts officiels avec le Bayern Munich pour négocier le transfert de Lucas Hernandez dans la capitale. Les pourparlers seraient en cours, mais aucune offre écrite n’aurait été posé sur la table. L’ogre allemand souhaiterait récupérer plus de 50 millions d’euros sur ce dossier, notamment car le remplaçant du Français aurait été trouvé en la personne de Kim Min-Jae (26 ans). Le coréen du SSC Napoli, ciblé un temps par le PSG, possède une clause libératoire de… 50 millions d’euros, somme que pourrait récupérer Munich en vendant Hernandez au club de la capitale.

