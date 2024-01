PSG : Blessure et fin de saison pour Milan Skriniar ? 

Au cours de son Trophée des Champions remporté (2-0) face au Toulouse FC, le PSG a enregistré la blessure de Milan Skriniar. L’international slovaque est sorti à la 71e minute, touché à la cheville, en regagne directement les vestiaires.

Le casse-tête pour composer sa défense débute réellement pour Luis Enrique, et a pris une tout autre ampleur après la victoire lors du Trophée des Champions (2-0) ce mercredi soir au Parc des Princes. En effet, après les absences de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, et le départ d’Achraf Hakimi à la CAN, c’est désormais au tour de Milan Skriniar de rejoindre l’infirmerie. En effet, le Slovaque est sorti sur blessure hier soir à la 71e minute, touché à la cheville. En conférence d’après-match, Luis Enrique s’est exprimé à ce sujet pour donner des nouvelles de son défenseur central : « Je ne sais rien de la blessure de Skriniar mais ça n’a rien de bénin. Il sera à coup sûr forfait pour les prochains matchs« . Au lendemain du premier trophée de la saison pour le PSG, les nouvelles tombent et ne sont pas positives. Selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, « le joueur se dirige vers une absence de plusieurs mois … et possiblement vers une fin de saison« . Afin de se remettre sur pied, Milan Skriniar pourrait passer par la case opération.

🚨🚨 BREAKING : Milan Skriniar pourrait être FORFAIT jusqu’à la FIN DE LA SAISON ! Touché dans la zone autour de la cheville, la possibilité d’une opération est meme évoquée pour le joueur 🤕🇸🇰



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/RSTYjJesSf — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 4, 2024 Twitter : @CanalSupporters

Un véritable coup dur qui arrive dans un moment charnière de la saison du Paris Saint-Germain avec une liste d’absents, qui plus est en défense, déjà conséquente, comme précédemment cité. A l’aube des grandes échéances européennes pour le club de la capitale, la nouvelle recrue Lucas Beraldo pourrait se retrouver projeter au devant de la scène plus rapidement que prévu. Par ailleurs, Danilo Pereira pourrait également sortir gagnant de ce triste épisode pour Milan Skriniar et gagner davantage de temp de jeu.