Brest tenait sa victoire contre le PSG le 29 octobre dernier. Après avoir fait le break, les Brestois ont vu le PSG remonter au score. À 5 minutes de la fin, Kylian Mbappé donne la victoire aux Parisiens sur pénalty. Une rencontre sous haute tension, avec un chambrage de l’attaquant français. Interrogé par Le Parisien, le joueur de Brest Hugo Magnetti veut sa revanche et embêter le club de la capitale ce dimanche.

La défaite la plus difficile contre Paris ?

« Il y a quatre matchs où ça se joue à rien, mais je dirais le match aller de cette saison (défaite 2-3 le 29 octobre). On fait le plus dur en revenant à deux partout. On pousse en deuxième période, on a des solutions pour les embêter et il y a ce pénalty à la fin (89e) qui nous tue. On n’a pas eu beaucoup de réussite. Mais bon, voilà, c’est Paris, ils ont su faire le dos rond et nous tuer quand il fallait. On était dégoûtés »

Un PSG différent cette saison ?

« Oui, sur les trente premières minutes surtout. On a eu affaire à un bloc très compact. Que ce soit avec la balle, où ils étiraient bien l’adversaire, ou à la perte, en étant très présents. On sent plus d’équilibre cette année. »

Comment surprendre le PSG ?

« C’est une équipe de possession, et quand ils perdent la balle, ils n’aiment pas courir vers leur camp. Ils aiment bien presser les cinq premières secondes comme les grandes équipes, chasser et accrocher. C’est une des forces d’Ugarte et de Zaïre-Emery. Mais si on arrive à s’extraire de ce pressing-là, il peut y avoir des espaces au milieu et dans leur dos. On a forcément envie de se dire que cette fois, c’est la bonne. En tout cas, on sait qu’on est capable de les embêter, de les accrocher et de marquer des buts contre eux. On doit continuer à être une équipe chiante à jouer. Être accrocheur, dans le bon sens bien sûr. »

La paix avec Mbappé ?

« (Il sourit) Ouh là, c’est un grand mot ! On n’a pas besoin de faire la paix. Je pense que lui, il ne doit même pas calculer tout ça. Moi non plus, à vrai dire. On avait eu une brouille il y a deux, trois ans (en janvier 2022 à Paris). C’est de l’histoire ancienne. Mais ce genre de choses, vous savez, ça arrive dans tous les matchs. Une parole, un petit geste… On veut mettre un petit coup pour montrer les muscles, mais il n’y a rien de méchant. Après, là, c’était Mbappé, donc ça fait beaucoup plus parler. »

Le joueur le plus impressionnant ?

« Marco Verratti. Je l’avais souvent en vis-à-vis. C’est un joueur qui était tout le temps imprévisible, tout en mouvement. C’était dur de défendre face à lui, parce qu’on ne savait jamais quelle passe il allait trouver. Ils sont peu à savoir faire des passes cachées comme lui, à travers les lignes. Et puis sa tenue de balle est dingue. Tu as l’impression que tu peux lui prendre mais en fait, il met toujours son corps en opposition et ce crochet pour se sortir du pressing. Mais il y en a plein d’autres… dont Mbappé bien sûr. »