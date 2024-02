PSG / Brest – Le groupe du PSG sans Hernandez avec Hakimi

Ce soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG reçoit Brest en huitièmes de finale de la Coupe de France. Ce mercredi matin, Luis Enrique a dévoilé son groupe.

Pour la deuxième fois en moins de deux semaines, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Stade Brestois. Après le match nul en Ligue 1 (2-2), les deux équipes se retrouvent ce soir pour le compte du huitième de finale de la Coupe de France. Pour ce choc, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimempbe, Milan Skriniar et Nuno Mendes, absents de longue date, même si le latéral gauche portugais se rapproche d’un retour sur les terrains. Le coach espagnol devra aussi se passer de Randal Kolo Muani, malade, et Lucas Hernandez, suspendu. Eliminé en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, Achraf Hakimi a fait son retour à l’entraînement avec ses coéquipiers du PSG hier. Malgré une seule séance dans les jambes, le latéral droit figure bien dans le groupe parisien pour la réception des Brestois. Suspendu contre Strasbourg après avoir reçu un carton rouge contre… Brest, Bradley Barcola fait lui son retour dans le groupe concocté par Luis Enrique, tout comme les titis Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Yoram Zague.

Le groupe du PSG pour Brest