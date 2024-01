Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG accueille le Stade Brestois pour le choc de cette 19e journée de Ligue 1. Voici les compositions probables des deux formations.

Après plus d’une semaine sans match, le PSG retrouve la compétition ce dimanche soir. À cette occasion, le leader du championnat recevra – au Parc des Princes – le Stade Brestois, surprenant 3e de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur de confirmer leur mainmise sur le championnat et de reprendre huit points d’avance sur leur premier poursuivant l’OGC Nice, vainqueur du FC Metz (1-0) samedi après-midi. Et pour cette rencontre face au SB29, Luis Enrique devra une nouvelle fois composer sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes en défense. De leur côté, Achraf Hakimi et Lee Kang-In sont toujours retenus avec leur sélection pour disputer la CAN et la Coupe d’Asie.

Zaïre-Emery ou Carlos Soler au poste de latéral droit ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma sera sans surprise présent. Pour le poste de latéral droit, Carlos Soler devrait connaître une nouvelle titularisation, selon L’Equipe. Pour le reste de la défense, Marquinhos et Danilo Pereira formeront l’axe central tandis que Lucas Hernandez occupera le couloir gauche. Au milieu de terrain, Vitinha, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery sont pressentis pour débuter la rencontre, toujours selon le quotidien sportif. Enfin, le trio offensif Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé devrait une nouvelle fois être aligné. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent. Pour le quotidien francilien, Warren Zaïre-Emery sera aligné au poste de latéral droit, ce qui donnera l’opportunité à Fabian Ruiz de débuter dans l’entrejeu.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Soler, Marquinhos (c), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

