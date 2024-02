PSG / Brest : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi, le PSG est venu à bout du Stade Brestois (3-1) pour se qualifier en quarts de finale de Coupe de France. Et certains Parisiens ont confirmé leur importance dans cette équipe.

Pour la première fois depuis 2021, le PSG verra les quarts de finale de la Coupe de France. Après des premiers tours très abordables face à l’US Revel (0-9) et l’US Orléans (1-5), les Rouge & Bleu étaient opposés à la belle équipe du Stade Brestois, qui avait arraché un match nul (2-2) dix jours plus tôt en Ligue 1. Mais cette fois-ci, les joueurs de Luis Enrique ont tenu le résultat et se sont imposés sur le score de 3-1 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos. Et comme souvent, certains Parisiens se sont montrés au niveau et confirment leur statut de titulaire indiscutable.

Danilo en mode patron, Beraldo encore trop tendre, Dembélé et Mbappé en forme

Titulaire en charnière centrale aux côtés de Marquinhos, Danilo Pereira a montré un visage de patron ce mercredi soir au Parc des Princes. Performant dans les duels, l’international portugais a également marqué un but face aux Brestois : « Le Portugais a endossé le costume de patron de la défense en repoussant de multiples tentatives bretonnes en début de match. Costaud dans les airs, il s’est ensuite mué en renard des surfaces en reprenant le centre de Dembélé (37e). Proche du doublé (52e) », analyse Le Parisien qui lui donne la note de 7.5/10. Autre joueur performant, Ousmane Dembélé. Ménagé face à Strasbourg suite à une gêne à la cuisse, l’international français a été intenable sur son côté droit : « Quelle régalade ! Intenable et inarrêtable, le Français a su apporter la dose de folie nécessaire pour emballer la rencontre. C’est lui qui vient s’arracher pour récupérer le ballon menant au but de Mbappé, c’est lui ensuite qui offre la passe décisive à Danilo, avant de toucher le poteau (45e). En bref, ‘Dembouz’ s’est occupé de tout. Remplacé par Asensio (71e) », constate le quotidien francilien qui lui attribue également la note de 7.5/10.

Autre offensif en grande forme, Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien a une nouvelle fois été aligné à la pointe de l’attaque et sa complémentarité avec ses compères Bradley Barcola et Ousmane Dembélé a mis en difficulté toute l’arrière-garde du SB29. « Au bout de cinq minutes, on a compris. On a compris qu’il avait des jambes de feu. Peu trouvé dans un premier temps, le Français a ensuite, par sa vivacité, martyrisé les Brestois dans les un contre un. Son but, d’une frappe puissante, est celui d’un « 9 » en pleine confiance. Difficile de lui reprocher un manque de justesse sur le piqué (transversale, 43e). Il provoque l’exclusion de Brassier (69e) sur un contrôle orienté où il aurait pu être gravement blessé (cheville). Il termine son show par deux frappes détournées par Coudert (82e, 85e) et un slalom qui aboutit au but de Ramos (90e +2) », rapporte L’Equipe qui lui donne la meilleure note du match 8/10. En revanche, Lucas Beraldo se montre encore un peu tendre dans ses duels et est encore en apprentissage pour ses premiers mois en Europe (4/10). « Une bonne entame où il revient sauver la boulette initiale de Hakimi (2e) et signe plusieurs ouvertures précises. À l’aise avec le ballon, il est en revanche beaucoup trop tendre dans les duels et dans le marquage, laissant régulièrement trop d’espace à son vis-à-vis, comme sur le centre de Pereira Lage (65e). »