PSG / BVB – Annoncez votre pronostic

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le PSG devra s’imposer pour rêver de la finale.

Battu à l’aller au Signal Iduna Park (1-0), le PSG reçoit le Borussia Dortmund – au Parc des Princes – ce mardi soir pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez manquent à l’appel. Pour remplacer ce dernier, le coach du PSG devrait opter pour Lucas Beraldo, même si l’option Danilo Pereira est possible. En attaque, Gonçalo Ramos, très performant en 2024, mais pas entré en jeu lors de la manche aller, pourrait être titulaire. L’international portugais est en balance avec Bradley Barcola pour accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

À moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Signal Iduna Park contre le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0). Un score que personne n’avait trouvé ici.