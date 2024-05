Ce mardi, face au Borussia Dortmund, Luis Enrique sera dans l’obligation de trouver un remplaçant à Lucas Hernandez, blessé. Et son choix pourrait se porter sur l’expérimenté Danilo Pereira.

Qui accompagnera Marquinhos en défense centrale face au Borussia Dortmund ? À J-1 de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG sera dans l’obligation de renverser une situation défavorable (défaite 1-0 au Signal Iduna Park) pour espérer valider son ticket pour la finale de la compétition à Wembley (Londres) le 1er juin prochain. Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera dans l’obligation de remplacer Lucas Hernandez au poste d’axial gauche. L’international français a été gravement blessé au genou lors du match aller et manquera plusieurs mois de compétition.

À voir aussi : Officiel – Fin de saison pour Lucas Hernandez

Et trois choix s’offrent au technicien espagnol : Lucas Beraldo, Danilo Pereira et Milan Skriniar. De retour à la compétition il y a un mois, le Slovaque semble partir avec quelques longueurs de retard. Et selon le quotidien Le Parisien, Luis Enrique devrait préférer l’expérimenté Danilo Pereira. « L’expérience de Danilo, au profil plus physique afin de maîtriser le puissant Niclas Füllkrug, buteur à l’aller, pourrait être préférée à la jeunesse de Lucas Beraldo, en difficulté au Signal Iduna Park. » Au milieu de terrain, un doute subsiste aussi. En difficulté dans l’entrejeu mercredi dernier, Fabian Ruiz pourrait être reconduit. Mais, « l’hypothèse Kang-in Lee n’est pas totalement à exclure », tout comme celle de voir Gonçalo Ramos remplacer Bradley Barcola. « Luis Enrique bénéficie d’une dernière séance ce lundi matin (11 heures) pour se faire une idée plus précise de l’équipe qu’il alignera », conclut LP.