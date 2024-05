Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG devra renverser la situation face à une équipe du Borussia Dortmund qui s’était imposée lors de la demi-finale aller de Ligue des champions (1-0).

J-1 avant le match le plus important de la fin de saison du PSG. Battu 1-0 au Signal Iduna Park mercredi dernier, le club parisien devra renverser le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Et pour cette demi-finale retour de Ligue des champions, le PSG n’a pas connu de pépins physiques supplémentaires dans son effectif ces dernières heures. Seuls Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez manqueront à l’appel. Et du côté du Borussia, Edin Terzic peut aussi compter sur un groupe quasi au complet où seuls Ramy Bensebaïni et Julien Durainville sont absents. Mais à la veille du match, l’état physique de Karim Adeyemi sera à surveiller de très près.

Karim Adeyemi écourte son entraînement

Auteur d’une grosse performance, notamment sur le plan défensif, lors de la manche aller, l’international allemand s’est entraîné à l’écart du groupe ce lundi au Parc des Princes à la veille du match retour. Accompagné d’un membre du staff, l’ailier de 22 ans s’est contenté de faire un footing avec un bandage autour de la cuisse gauche. Après s’être entraîné à l’écart de ses partenaires, Karim Adeyemi est ensuite rentré aux vestiaires avant la fin du quart d’heure d’entraînement réservé aux médias, rapporte RMC Sport. Reste à savoir si l’Allemand pourra tenir sa place face aux Rouge & Bleu ce mardi.