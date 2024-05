PSG / BVB : Le CUP renonce à escorter le bus des joueurs

Pour un match qui s’annonce on ne peut plus historique pour le PSG, le Parc des Princes s’apprête à se mettre sur son 31. En effet, les hommes de Luis Enrique pourront compter sur le soutien de leurs supporters, en tribunes en tous cas.

Dans un Parc des Princes qui s’annonce à guichets fermés, le président du Collectif Ultras Paris a lancé un appel aux supporters parisiens dans un entretien accordé à France Bleu : « On a tous un rôle à jouer. Il faut que ce soit le feu dans le stade, que toutes les tribunes se lèvent, tout le monde chante, tout le monde les pousse à l’exploit. Ce qu’on veut demander aux gens du Parc, c’est que même si tout le monde est concentré sur le match, peu importe ce qu’il se passe sur le terrain, il faudra garder cet esprit combatif et ne rien lâcher jusqu’à la fin« . Pour la deuxième fois de son histoire, le Paris Saint-Germain peut atteindre une finale de Ligue des Champions, autant dire que la rencontre de ce soir face au BVB est on ne peut plus spéciale. Et ça, Romain Mabille, président du CUP, l’a bien compris : « C’est une demi-finale. On demande aux joueurs d’élever le niveau, mais il faut que nous aussi en tribunes on élève le niveau et que tout le Parc soit à la hauteur. C’est un match spécial, il faut une ambiance spéciale« .

L’escorte du bus annulée

Si en tribunes le spectacle devrait être au rendez-vous, les supporters parisiens avaient prévus de faire monter la pression en dehors du Parc des Princes. En effet, le Collectif Ultras Paris avait l’intention d’escorter le bus des joueurs du PSG à leur arrivée. Selon les dernières informations d’Olivier Tallaron pour Canal +, « le Collectif Ultras Paris renonce à escorter le bus des joueurs depuis Roland Garros jusqu’au stade ce soir« .