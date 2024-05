Ce mardi 7 mai 2024, le PSG a rendez-vous avec son histoire afin de répondre présent pour la deuxième fois en finale de Ligue des Champions. Pour cela, il faudra refaire un retard d’un but face au Borussia Dortmund au Parc des Princes. Luis Enrique pourra une nouvelle fois copter sur la grande majorité de ses forces vives.

Après s’être incliné (1-0) au Signal Iduna Park en demi-finale aller de Ligue des Champions, le PSG fera face au Borussia Dortmund sur la pelouse du Parc des Princes pour la manche retour ce mardi (21h sur Canal +). Le 1er mai dernier, plus que le but encaissé, Luis Enrique a été touché par la blessure de Lucas Hernandez, et la perte de son défenseur polyvalent pour les prochains mois. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le champion du monde 2018 apparaît dans le point médical du jour, à la veille d’un match historique pour le club de la capitale : « Opéré samedi avec succès, Lucas Hernandez va débuter un protocole de réhabilitation« , a écrit le Paris Saint-Germain sur son site officiel. Les blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe et Sergio Rico voient également leur nom figurer dans le point médical du jour : « Presnel Kimpembe poursuit son travail de récupération […] Sergio Rico a commencé un programme de réathlétisation« .