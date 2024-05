Après avoir tenu son point presse à la veille de PSG – BVB (ce mardi 21h sur Canal +), Marquinhos a répondu aux questions d’RMC Sport. L’occasion pour le capitaine parisien d’évoquer la confiance qui règne du côté du Paris Saint-Germain, mais aussi l’interrogations du remplaçant de Lucas Hernandez pour l’accompagner en défense.

La 1er mai dernier, le PSG s’est incliné (1-0) sur la pelouse du Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions. Outre le retard d’un but à rattraper au Parc des Princes ce mardi, Luis Enrique devra composer sans Lucas Hernandez. Le technicien espagnol a perdu son défenseur polyvalent sur l’action du but de Niclas Fülkrug. Le champion du monde 2018 est victime d’une rupture des ligaments croisés, a d’ores et déjà été opéré avec succès, et va démarrer un protocole de réhabilitation. Le choix de son remplaçant sera scruté de près, et le capitaine Marquinhos n’est lui toujours pas au courant : « Non je ne sais pas (avec qui il va jouer). Mais on est prêts, on a tout préparé, je pense que tous les joueurs de l’effectif sont prêts à entrer sur le terrain et à donner le maximum, on l’a montré tout au long de la saison. Je n’ai pas joué contre la Real Sociedad, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo ont fait un énorme match. J’ai joué d’autres matches avec d’autres joueurs et on a réalisé de gros matchs, ça montre la qualité et la valeur du groupe. C’est un choix du coach, je ne sais pas qui sera sur le terrain demain« , a-t-il déclaré au micro d’RMC Sport.

La confiance ? Marquinhos un peu plus tempéré que Luis Enrique

En conférence de presse d’avant match, Luis Enrique a pas mal évoqué la confiance. L’ancien sélectionneur de La Roja s’est même amusé de son niveau de français : « ‘On va gagner’, c’est la seule phrase que je connais en français (sourire)« . Interrogé à ce sujet, Marquinhos a confirmé la confiance dans les rangs parisiens, en étant davantage tempéré que son coach : « La confiance vient de la bonne saison que l’on fait, explique le Brésilien. C’est un travail tout au long de la saison, avec nos objectifs, notre énergie, notre idée de jeu. Mais on garde les pieds sur terre, surtout. C’est très important de savoir que ce sera un match très difficile demain, il va falloir courir, mettre beaucoup d’énergie, mettre tous d’ingrédients pour se qualifier. Quand il (Luis Enrique ; Ndlr) dit qu’on va se qualifier, ce n’est pas que ce sera un match facile, un match donné. Il va falloir aller le chercher, travailler dur« .