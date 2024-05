PSG / BVB : Mats Hummels l’assure, pas de plan anti-Mbappé

A la veille de la réception du Borussia Dormtund en demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG a envoyé Luis Enrique et Marquinhos en conférence de presse. Le BVB en fait de même en envoyant son coach et son défenseur central emblématique, Mats Hummels.

C’est ce mardi (21h sur Canal +), que le PSG joue une des parties les plus importantes de son histoire. En effet, le club de la capitale accueille le Borussia Dortmund en demi-finale retour de Ligue des Champions, après s’être incliné 1-0 la semaine passée lors de la manche aller au Signal Iduna Park. Pour ce rendez-vous, le BVB est arrivé à Paris ce lundi dans la journée, et a rejoint le Parc des Princes pour le point presse et l’ultime entraînement. En conférence de presse d’avant-match, le coach allemand, Edin Terzic, a évoqué la confrontation, en évoquant les matchs de poules de l’automne dernier : « Nous ne nous étions pas encore vraiment trouvés. Nous avions manqué de courage dans de nombreux domaines. Lors des deux matchs à Dortmund, nous avons ensuite montré que nous pouvions jouer très différemment contre le PSG« , a-t-il développé.

🎙️ Terzic: "Wir müssen morgen alles gemeinsam machen – mit einem guten Plan, mit einer guten Idee. Paris wird es sicher besser machen als letzte Woche. Wir wollen uns dieses Final-Ticket verdienen. Das werden wir morgen gemeinsam in Angriff nehmen."#PSGBVB #UCL pic.twitter.com/Mtu34YuPKJ — Borussia Dortmund (@BVB) May 6, 2024 X : @BVB

Edin Terzic était accompagné de Mats Hummels pour répondre aux questions des journalistes. Le défenseur emblématique allemand a lui été, entre autres, interrogé sur Kylian Mbappé, et la mise en place d’un plan de défense spécifique pour le numéro 7 du PSG : « Vous ne pouvez défendre sur lui qu’en équipe. Avec sa vitesse inimitable, vous ne pouvez pas défendre sur lui en individuel. Mais il n’est qu’une partie d’un tout, il faut faire attention à beaucoup d’autres joueurs« , a répondu le champion du monde 2014. Ensemble, un mot d’ordre du côté du BVB, tant il a été souligné par Edin Terzic, qui s’attend à un meilleur match de la part du Paris Saint-Germain : « Nous devons tout faire ensemble demain, avec un bon plan, avec une bonne idée. Paris fera certainement mieux que la semaine dernière. Nous voulons gagner ce ticket pour la finale. Nous aborderons cela ensemble demain« .