PSG / CF63 – Les choix de Luis Enrique font grincer des dents

Dans la perspective du match contre le FC Barcelone, Luis Enrique avait décidé de beaucoup faire tourner contre Clermont. Un choix du coach du PSG qui n’a pas plus à tout le monde.

Dans trois jours, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Avec une avance de 12 point sur son dauphin en Ligue 1, le Stade Brestois, Luis Enrique avait décidé de faire une très large revue d’effectif, en laissant ses cadres au repos et en donnant du temps de jeu à des joueurs qui en avaient moins ces dernières semaines. Contre une équipe recroquevillé sur son but, et qui a réussi à ouvrir le score sur l’une de ses seules actions du match, le PSG a dû attendre les cinq dernières minutes de la rencontre pour marquer par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos. Le choix de Luis Enrique de faire tourner un maximum qui n’a pas plus au président du Havre, qui se bat pour se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine.

« C’est se foutre de la gueule du monde »

« C’est l’expression d’un immense mépris pour le Championnat de France. Je me suis fendu d’un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du Championnat de France. Apparemment tout ça est validé par beaucoup de monde. C’est se foutre de la gueule du monde », peste Jean-Michel Roussier auprès de l’Equipe. Le quotidien sportif explique ce sentiment est partagé, en privé, par d’autres dirigeants du championnat de France. Ce n’est pas le cas de Waldemar Kita, président du FC Nantes. « Il est normal que le PSG protège les joueurs pour leur match de Ligue des champions« , a expliqué le dirigeant pour l’Equipe.