PSG / CF63 – Nordi Mukiele donne de ses nouvelles

Titulaire hier soir contre Clermont, Nordi Mukiele a dû quitter le terrain dès la 8e minute de la rencontre en raison d’un choc avec le gardien clermontois. Le latéral droit du PSG a donné de ses nouvelles.

Pas forcément dans les plans de Luis Enrique cette saison, Nordi Mukiele a vu son entraîneur le titulariser hier soir lors du match nul entre le PSG et Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1 (1-1). Mais malheureusement pour lui, cette première titularisation depuis plusieurs semaines va tourner au vinaigre. Après un choc avec le gardien adverse, il a dû sortir du terrain. Mais au moment de se rapprocher du banc, la bouche en sang, puisqu’il avait été remplacé par Achraf Hakimi, il s’est énervé de cette décision, lui qui voulait continuer la partie.

« Je vais bien. Plus de peur que de mal »

En rentrant aux vestiaires, il a tapé de la main sur le banc avant de revenir quelques minutes plus tard, changé, mais toujours contrarié. Le numéro 26 du PSG, assis sur le banc, va peu à peu se calmer et assisté à la fin du match plus calmement, réagissant avec force au moment des grosses occasions en fin de match de ses coéquipiers. À l’issue de la rencontre, l’ancien du RB Leipzig a donné de ses nouvelles via ses réseaux sociaux. Et il s’est montré rassurant. « Merci à tous pour vos messages, je vais bien ! Plus de peur que de mal. ICI C’EST PARIS« , avec les emojis cœur Rouge & Bleu.