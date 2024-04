Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Clermont dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Le PSG a encore une rencontre à jouer avant de se frotter au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Ce soir, au Parc des Princes, les Parisiens reçoivent Clermont pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour ce match contre la lanterne rouge du championnat, Luis Enrique a décidé de laisser plusieurs cadres au repos. Absent depuis plus d’un an en raison d’une blessure au tendon d’Achille et de deux opérations, Presnel Kimpembe est absent pour cette rencontre contre les Auvergnats.

Barcola encore trop juste

De retour de blessure contre Marseille, et entré en jeu lors des deux derniers matches du PSG, Milan Skriniar figure bien dans ce groupe concocté par Luis Enrique. C’est également le cas de Marquinhos, qui après presque deux mois d’absence en raison de douleurs au tendon d’Achille, avait fait son retour lors de la qualification en finale de la Coupe de France contre Rennes (1-0) mercredi soir. Touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche avec l’équipe de France Espoirs durant la trêve internationale, Bradley Barcola a fait son retour à l’entraînement collectif hier. Il est encore cours pour figurer dans le groupe pour Clermont. Ce n’est pas le cas de Lucas Beraldo, qui purge son deuxième et dernier match de suspension après son carton rouge plus que sévère contre Marseille. Pour cette rencontre contre les Clermontois, Luis Enrique a convoqué plusieurs titis. Ethan Mbappé, Senny Mayulu et Yoram Zague. Sorti contre Rennes en raison de douleurs à la cuisse et au mollet, Warren Zaïre-Emery est préservé et ne figure pas dans le groupe pour ce soir, tout comme Lucas Hernandez et Nuno Mendes.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs (6) : Hakimi, Marquinhos, Danilo, Mukiele, Skriniar, Zague

Milieux (7) : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Mayulu, E.Mbappé

Attaquants (5) : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani