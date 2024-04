PSG / Clermont – les compositions officielles

Ce soir, le PSG reçoit Clermont pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. À moins d’une heure du coup d’envoi, les deux coaches ont dévoilé leurs compositions d’équipes.

Quatre jours avant de recevoir le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG affronte – au Parc des Princes – le Clermont Foot pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de laisser au repos Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, qui était sorti diminué contre Rennes, et Nuno Mendes. Il doit aussi se passer de Bradley Barcola, revenu à l’entraînement collectif hier. Le coach espagnol a décidé de faire un turn-over contre les Clermontois.

Yoram Zague et Senny Mayulu titulaires

Arnau Tenas débute dans les buts. L’Espagnol sera défendu par une défense composée de Nordi Mukiele, Milan Skriniar, Danilo Pereira et Yoram Zague. Le Titi va connaître sa première titularisation avec son club formateur. Au milieu, autre nouveauté avec la titularisation de Senny Mayulu. Le jeune milieu de 17 ans est accompagné par Manuel Ugarte et Carlos Soler. En attaque, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Marco Asensio sont alignés dans cette composition inédite.

Feuille de match – Paris Saint-Germain / Clermont Foot

28e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot et Canal Plus Foot 360 – Arbitre : Gaël Angoula – Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Philippe Jeanne – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Mathieu Vernice et Thomas Léonard