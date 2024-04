PSG / Clermont – Les compositions probables selon la presse

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait opérer plusieurs changements.

Quatre jours avant d’affronter le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG reçoit ce soir – au Parc des Princes – le Clermont Foot pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait effectuer un turn-over important. Avec 12 points d’avance en tête devant le Stade Brestois, l’entraîneur espagnol peut se permettre de faire souffler ses cadres en perspective de la rencontre contre le Barça, même s’il a expliqué qu’il ne voulait pas que ses joueurs ne pensent pas au match de mercredi mais bien à celui de ce soir.

A voir aussi : Ligue 1 : Deux joueurs du PSG en lice pour le but du mois de mars

Marquinhos et Nuno Mendes titulaires ?

Comme souvent, Le Parisien et l’Equipe ne sont pas d’accord sur l’équipe qu’alignera le coach du PSG contre Clermont ce soir. Pour le quotidien sportif, c’est Keylor Navas qui devrait garder les buts, alors que le quotidien francilien place Gianluigi Donnarumma. Sur la défense, les deux quotidiens s’accordent. Suspendu contre le FC Barcelone, Achraf Hakimi devrait être titularisé dans le couloir. De retour de blessure contre Rennes mercredi soir, Marquinhos devrait enchaîner et devenir le co-joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu avec Jean-Marc Pilorget (435). Le capitaine du PSG sera associé à Danilo Pereira. Nuno Mendes devrait être aligné à gauche, même si Le Parisien hésite avec Nordi Mukiele. Au milieu de terrain, Le Parisien pense que Luis Enrique alignera Lee Kang-in, Manuel Ugarte et Carlos Soler. Pour l’Equipe, ce sera Fabian Ruiz à la place de Soler. Sur l’attaque, les deux quotidiens s’accordent sur le fait que Gonçalo Ramos sera titulaire en pointe et Randal Kolo Muani à gauche. Pour le dernier spot, L’Equipe titularise Ousmane Dembélé, Le Parisien Marco Asensio.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Navas – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), Mendes – Lee, Ugarte, Soler – Dembélé, Ramos, Kolo Muani

selon l’Equipe : Navas – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), Mendes – Lee, Ugarte, Soler – Dembélé, Ramos, Kolo Muani Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), Mendes (ou Mukiele) – Lee, Ugarte, Soler – Asensio, Ramos, Kolo Muani

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos (c), Mendes (ou Mukiele) – Lee, Ugarte, Soler – Asensio, Ramos, Kolo Muani Le XI probable de Clermont : Ndiaye – Allevinah, Pelmard, Caufriez, Matsima, Borges (c) – Gastien, Magnin, Keita – Cham, Virginius

Les compositions probables de PSG / Clermont (L’Equipe)