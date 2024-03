PSG : Comment les buts de loin sont devenus au goût du jour ?

Le PSG est la meilleure attaque de Ligue 1 Uber Eats avec 62 buts inscrits et la septième des cinq grands championnats. Les hommes de Luis Enrique parviennent à trouver une diversité dans la manière de marquer et faire la différence, notamment en faisant trembler les filets depuis l’extérieur de la surface.

Au Paris Saint-Germain, pendant de longues saisons, les individualités ont permis de gagner. En effet, de Neymar, à Kylian Mbappé, en passant par Leo Messi, les succès se sont davantage construit autour de joueurs, plutôt qu’un collectif. En témoigne le creux abyssale au classement des buteurs entre les individualités citées, puis les autres. Si le niveau de jeu peux expliquer cela, les profils des uns et des autres également. Aujourd’hui, derrière le trio d’attaque qu’est Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, les buts semblent répartis entre Vitinha (6), Kang-In Lee (4), Warren Zaïre-Emery (3), Fabian Ruiz (2), ou encore Marco Asensio (5). Autant de milieux de terrain capables de marquer et surtout de tenter leur chance de loin. En effet, de part la physionomie de la majorité de ses matchs, le PSG est poussé à exceller dans ce domaine, et y affiche des résultats plutôt convaincants. Depuis le début de la saison, en championnat, le Paris Saint-Germain compte 14 buts depuis l’extérieur de la surface de réparation, soit 23% de ses 62 réalisations en Ligue 1 Uber Eats. Un chiffre parfaitement imagé par la dernière sortie des hommes de Luis Enrique (victoire 2-6 face au MHSC), au cours de laquelle les Parisiens (Vitinha, Mbappé, Lee) ont fait trembler les filets à trois reprises depuis l’extérieur de la surface de réparation. Sur la même période et selon les chiffres d’Opta, les Rouge & Bleu sont tout simplement les meilleurs dans le domaines dans les cinq grands championnats en devançant Manchester City (10) ou encore le RB Leipzig (9).

Une nouveauté dans le PSG de Luis Enrique tant les chiffres n’étaient pas aussi bons depuis la saison 2017/2018, sous les ordres d’Unaï Emery, au terme de laquelle les Parisiens comptaient 18 buts en dehors de la surface, soit 4 de plus qu’aujourd’hui à 8 journées de la fin du championnat. Après la large victoire à Montpellier, en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a félicité ses joueurs et les a encouragé à continuer de tenter leur chance : « Quand vous avez des joueurs de cette qualité, c’est la norme. Mbappé marque des buts depuis l’extérieur de la surface depuis qu’il est né, Vitinha et Lee Kang-in aussi ont des qualités dans cet exercice. Il faut motiver les joueurs pour qu’ils continuent à tenter, à penser qu’ils peuvent aider l’équipe de cette façon. Aujourd’hui, les buts ont été spectaculaires […] Je pense qu’il faut motiver les joueurs pour qu’il continue à tenter. Tous les coaches travaillent ce genre d’aspects et aujourd’hui les buts ont été spectaculaires […] Il y a d’autres joueurs qui ont cette qualité comme Warren Zaïre-Emery« . Si chaque joueur a ses qualités, la comparaison dans ce domaine entre Vitinha et Marco Verratti est frappante, et le Portugais réalise en terme de frappes de loin ce que l’Italien n’a jamais osé, ou su faire. Le PSG jouit aujourd’hui de la possibilité de voir le danger venir de tout le monde, mais surtout, de partout.