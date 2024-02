PSG : David Ginola rend hommage à Artur Jorge

Le monde du football et la famille du PSG a perdu une figure marquante aujourd’hui avec le décès d’Artur Jorge. En ce sens, les hommages se multiplient pour l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. L’ancienne gloire David Ginola s’y est naturellement joint.

Après les hommages du Paris Saint-Germain et de Nasser Al-Khelaïfi, David Ginola a également fait part de sa réaction suite à la disparition d’Artur Jorge. L’ancien ailier Rouge & Bleu (1992 – 1995) a réagi pour Canal + : « C’est quelqu’un qui a cru en moi dès mon plus jeune âge. Il m’a sorti de ma formation à Toulon. Je suis parti au Matra Racing, c’est lui qui a voulu que je vienne au Matra Racing je n’avais même pas 20 ans. Et puis je l’ai retrouvé après au Paris Saint-Germain, on a été champion de France, donc c’est quelqu’un avec lequel j’ai toujours entretenu de super relations« . Après avoir été sur le banc du Matra Racing entre 1987 et 1989, le regretté Artur Jorge est arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain pour deux mandats différents (1991 – 1994 & 1998 – 1999).

A lire aussi – PSG : Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Artur Jorge

Toujours pour Canal +, David Ginola a partagé un souvenir précis d’Artur Jorge, un véritable détail qui semble avoir marqué le Français : « Ce qu’il me reste, c’est son clin d’œil après les matchs en fait. Juste des choses très simples, il n’y avais pas forcément de mots. Il n’avais pas à me dire ‘David tu as été super’, il me faisais un clin d’œil et je savais parque qu’il était très introverti, qu’il n’avait pas forcément à s’exprimer sur les choses, je savais que ce clin d’œil là valait tous les compliments du monde« .