Homme fort de la saison, Vitinha est considéré comme le présent et le futur du PSG. Et les dirigeants parisiens comptent bien conserver leur milieu de terrain pour de nombreuses années.

C’est l’homme fort de cette année 2024. Après une saison 2022-2023 inégale, Vitinha a pris une nouvelle dimension depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. Lors de la première partie de saison, le Portugais de 24 ans avait déjà montré des améliorations dans son jeu. Mais depuis quelques mois, l’international portugais est devenu un homme indispensable du onze parisien. Et l’ancien du FC Porto pourrait voir son avenir chez les Rouge & Bleu sur le long terme.

Vitinha, un joueur devenu indispensable

Après avoir validé la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery, les dirigeants du PSG comptent sécuriser l’avenir de Vitinha, actuellement sous contrat jusqu’en 2027. « C’est l’une des raisons de la présence de Jorge Mendes – qui gère les deux joueurs – dans la capitale », explique RMC Sport ce dimanche. Polyvalent dans l’entrejeu parisien, le joueur de 24 ans apporte aussi du danger avec 9 buts et 5 passes décisives cette saison.

Le PSG veut sécuriser l’avenir d’un joueur devenu indispensable et suivi par certains clubs en Europe, rapporte RMC sans donner plus de détails. Pour rappel, Vitinha avait été recruté à l’été 2022 par Luis Campos en provenance du FC Porto contre un chèque de 40M€. Le média sportif conclut en précisant que le board des Rouge & Bleu cherche aussi à concrétiser rapidement la signature du premier contrat professionnel de Senny Mayulu et espère y parvenir lors du mois de mai. « Avant d’envisager le mercato d’été, le PSG veut verrouiller ses joueurs clés. »

Statistiques 2023-2024 de Vitinha*

Ligue 1 – 27 matches disputés (2.040 minutes) – 7 buts et 4 passes décisives

– 27 matches disputés (2.040 minutes) – 7 buts et 4 passes décisives Ligue des champions – 10 matches disputés (734 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

– 10 matches disputés (734 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Coupe de France – 4 matches disputés (337 minutes)

– 4 matches disputés (337 minutes) Trophée des Champions – 1 match disputé (90 minutes)

*Source : psg.fr