PSG : Deux titis parisiens prolongent avec leur club formateur !

Le PSG continue de miser sur la jeunesse et l’avenir. Pour son équipe professionnelle ou ses catégories jeunes, le club de la capitale sécurise le futur en Rouge & Bleu de ses éléments les plus importants.

La stratégie d’avenir du Paris Saint-Germain est parfaitement imagée par l’âge moyen du groupe de Luis Enrique : 23,1 ans. Outre la jeunesse de ses dernières recrues, le club de la capitale travaille également en interne pour renforcer ses catégories jeunes et son effectif professionnel en misant sur la jeunesse et l’avenir. Ainsi, ce lundi, le PSG annonce la prolongation de deux titis parisiens du groupe U19. Le premier d’entre eux, Noham Kamara, est issu de la génération 2007, et donc âgé de 18 ans. Sur le site officiel du club de la capitale, le joueur est décris comme « défenseur central droitier, il se distingue par sa technique raffinée et sa grande capacité d’anticipation. Depuis son arrivée en début d’année, il fait preuve d’une très bonne mentalité et affiche une progression remarquable« . Noham Kamara a rejoint les U19 du PSG lors du mois de juillet 2024 en provenance de Torcy (77).

Le second répond au nom de Rayan Abo El Nay. A 17 ans, le Franco-Égyptien évolue en U19 au PSG depuis le début de cette année 2025, et signe lui aussi un contrat stagiaire jusqu’en juin 2027. Le Paris Saint-Germain décrit son joueur comme un « milieu de terrain droitier, il se distingue par sa combativité, son impact dans le jeu et se montre également décisif dans les derniers mètres. Son état d’esprit et sa progression constante laissent entrevoir un avenir prometteur au sein du club parisien« .