Mercato : Les cinq joueurs qui pourraient quitter le PSG cet été

En pleine bourre sur le plan sportif, le PSG pourrait tout de même se montrer actif l’été prochain afin d’affiner les contours de son effectifs. Ainsi, de nombreux départs pourraient être dans les plans des dirigeants parisiens.

Les résultats sont au rendez-vous ces derniers mois pour le Paris Saint-Germain, et comme on dit, le groupe vit bien. Depuis le départ de Kylian Mbappé, qui a suivi ceux de Neymar et Lionel Messi, les dirigeants du club de la capitale ont tablé sur une arrivée de Luis Enrique à la tête du sportif, en étroite collaboration avec Luis Campos. Ces derniers misent eux sur un collectif plus fort que les saisons précédentes, et le discours semble bien passer. En effet, lors des différentes sorties médiatiques des uns et des autres, au PSG, le collectif ne cesse d’être souligné. Cependant, le groupe pourrait tout de même perdre certains de ses membres. C’est en tous cas ce qu’affirme le quotidien espagnol Sport. Ces derniers évoquent une liste de cinq joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain l’été prochain. Le premier d’entre eux ? Randal Kolo Muani. Dans le même sens que les informations d’RMC Sport parues la semaine passée, Sport confirme que la Juventus Turin fera tout pour recruter définitivement l’attaquant français. La situation est la même pour Marco Asensio avec Aston Villa, où l’Espagnol a retrouvé du temps de jeu, et performe en comptant 7 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues. Unaï Emery espère pouvoir compter sur l’ancien du Real Madrid pour la saison prochaine.

Toujours en attaque, c’est le nom de Gonçalo Ramos qui est cité dans un article paru ce dimanche 23 mars sur le site de Sport. Le Portugais ne serait pas satisfait de son rôle au sein du groupe de Luis Enrique, et l’ascension d’Ousmane Dembélé au poste de 9 compliquerait davantage la tâche à l’attaquant de 23 ans. La concurrence pourrait causer du tort en défense également. En effet, Lucas Hernandez, barré dans l’axe et sur le flanc gauche, s’est vu relégué au rôle de remplaçant, avec un retour de blessure qui là aussi ne lui facilite pas la tâche. Le dernier de la liste, en fin de contrat en juin 2026, est Gianluigi Donnarumma. S’il n’a cessé de clamer son envie de poursuivre avec le Paris Saint-Germain, l’avenir du portier italien ne cesse de faire débat. Capable du meilleur comme du pire, le gardien de but de 26 ans a vu les négociations se bloquer pour un nouveau contrat. Ainsi, l’irrégularité de Gianluigi Donnarumma pourrait lui coûter cher, et le rapprocher d’un retour en Série A, où son nom est beaucoup cité, notamment du côté de l’Inter Milan.