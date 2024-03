Désireux de conserver sur le long terme son latéral droit, le PSG est entré en discussions avec Achraf Hakimi pour une prolongation de contrat, dont le bail expire en 2026.

Arrivé à l’été 2021 contre 60M€ en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi a du mal à réaliser une saison pleine avec le PSG. Cette saison encore, l’international marocain a parfaitement débuté l’exercice en cours avant de décliner, notamment depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations. Et malgré quelques rumeurs sur un possible départ, le latéral de 25 ans n’a pas signifié, pour le moment, son intention de quitter le club de la capitale, comme le rapporte Le Parisien.

Le PSG compte sur Hakimi pour l’avenir

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, Achraf Hakimi a pris une place encore plus importante dans l’effectif parisien. Pour exemple, l’ancien de l’Inter a porté le brassard de capitaine lors de la seconde période face à l’AS Monaco (0-0) suite à la sortie de Kylian Mbappé à la pause. Un évènement qui s’est réitéré brièvement face au Stade de Reims (2-2) entre la sortie de Danilo Pereira et l’entrée de l’attaquant français. « Si un important concours de circonstances l’a amené à devenir capitaine lors de ces deux rencontres, cette séquence témoigne tout de même du poids pris par le Marocain à l’intérieur de l’effectif parisien cette saison », explique LP. Le joueur de 25 ans prend de plus en plus la parole devant le groupe et partage aussi sa bonne humeur.

Et alors que les dirigeants parisiens n’hésitent pas depuis quelques mercato à se délester des gros salaires de l’effectif, Achraf Hakimi ne rentre pas dans cette catégorie. Toujours selon LP, « l’ancien défenseur de l’Inter Milan incarne toujours l’avenir aux yeux de ses dirigeants qui désirent ardemment étirer leur aventure commune. Le bail de Hakimi arrivant à expiration en 2026, le PSG travaille depuis plusieurs semaines sur une prolongation de contrat de deux ou trois saisons supplémentaires. » Des discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties pour aborder le sujet et présenter le contour de cette opération. Si des rumeurs persistantes envoient régulièrement le joueur au Real Madrid, club dans lequel il a été formé, le latéral droit voit son avenir, pour le moment, à Paris. « Le joueur n’a pas fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il souhaitait s’en aller à la fin de la saison et dans son entourage on rappelle qu’il possède toujours deux années de contrat afin d’écarter ces bruits de couloir. » Aucun rendez-vous n’a encore été pris par les deux parties mais la volonté affichée par Luis Campos pourrait rapidement pousser les différents acteurs à se réunir. De plus, Achraf Hakimi a fait savoir son bonheur d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique, ce qui n’a pas toujours été le cas avec les prédécesseurs de l’Espagnol.